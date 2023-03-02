Евро и доллар в обменниках немного подешевели: курс валют в Украине на 2 марта
Сегодня, 2 марта, официальный курс европейской валюты Национального банка повышен на 25 коп. – до 39,07 грн. Однако во многих банковских обменниках курс евро немного упал.
Официальный курс доллара остается на прошлогоднем уровне – 36,56 грн. Злотый вырос на 12 коп.
Какой курс валют в банках Украины 2.03.2023:
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Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,00 грн
|41,00 грн
|Доллар
|38,40 грн
|38,90 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,50 грн
|41,80 грн
|Доллар
|38,30 грн
|39,75 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют е Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,40 грн
|41,40 грн
|Доллар
|38,50 грн
|39,50 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,15 грн
|41,15 грн
|Доллар
|38,30 грн
|39,00 грн
Курс валют в ПУМБ:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,50 грн
|41,25 грн
|Доллар
|38,50 грн
|39,25 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ