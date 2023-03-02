Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Экономика

Евро и доллар в обменниках немного подешевели: курс валют в Украине на 2 марта

Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро и доллар в обменниках немного подешевели: курс валют в Украине на 2 марта

Сегодня, 2 марта, официальный курс европейской валюты Национального банка повышен на 25 коп. – до 39,07 грн. Однако во многих банковских обменниках курс евро немного упал.

Официальный курс доллара остается на прошлогоднем уровне – 36,56 грн. Злотый вырос на 12 коп.

Какой курс валют в банках Украины 2.03.2023:

Сейчас смотрят

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,00 грн 41,00 грн
Доллар 38,40 грн 38,90 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,50 грн 41,80 грн
Доллар 38,30 грн 39,75 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 грн 40,04 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют е Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,40 грн 41,40 грн
Доллар 38,50 грн 39,50 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,15 грн 41,15 грн
Доллар 38,30 грн 39,00 грн

Курс валют в ПУМБ:

Валюта покупка продажа
Евро 40,50 грн 41,25 грн
Доллар 38,50 грн 39,25 грн
Читайте
Евро начинает дорожать: курс валют в Украине на 1 марта

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка