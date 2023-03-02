Март, 02 в 9:29

Евро и доллар в обменниках немного подешевели: курс валют в Украине на 2 марта

Сегодня, 2 марта, официальный курс европейской валюты Национального банка повышен на 25 коп. – до 39,07 грн. Однако во многих банковских обменниках курс евро немного упал. Официальный курс доллара остается на прошлогоднем уровне – 36,56 грн. Злотый вырос на 12 коп. Какой курс валют в банках Украины 2.03.2023: Сейчас смотрят Курс валют в Приватбанке: Валюта покупка продажа Евро 40,00 грн 41,00 грн Доллар 38,40 грн 38,90 грн Курс валют в Ощадбанке: Валюта покупка продажа Евро 39,50 грн 41,80 грн Доллар 38,30 грн 39,75 грн Курс валют в Монобанке: Валюта покупка продажа Евро 38,95 грн 40,04 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн Курс валют е Райффайзен банке: Валюта покупка продажа Евро 40,40 грн 41,40 грн Доллар 38,50 грн 39,50 грн Курс валют в УкрСиббанке: Валюта покупка продажа Евро 40,15 грн 41,15 грн Доллар 38,30 грн 39,00 грн Курс валют в ПУМБ: Валюта покупка продажа Евро 40,50 грн 41,25 грн Доллар 38,50 грн 39,25 грн Читайте Евро начинает дорожать: курс валют в Украине на 1 марта Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ

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