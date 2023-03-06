Евро подорожал, доллар — без изменений: курс валют в Украине 6 марта
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В понедельник, 6 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,80 грн/€1. Евро подорожало на 2 копейки.
Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
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Какой курс валют в банках Украины 06.03.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40
|41
|Доллар
|38,4
|38,9
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,15
|41,50
|Доллар
|38,50
|39,70
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39
|40
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,10
|41,30
|Доллар
|38,20
|39,20
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,30
|Доллар
|38,55
|39,20
Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк