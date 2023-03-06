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Факты / Україна / Экономика

Евро подорожал, доллар — без изменений: курс валют в Украине 6 марта

Бедрак Виктория, редактор ленты
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Фото: Depositphotos

В понедельник, 6 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,80 грн/€1. Евро подорожало на 2 копейки.

Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 06.03.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40 41
Доллар 38,4 38,9

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,15 41,50
Доллар 38,50 39,70

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39 40
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,10 41,30
Доллар 38,20 39,20

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,30
Доллар 38,55 39,20

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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