Доллар и евро в обменниках дешевеют: курс валют на 7 марта
Фото: УНИАН
Официальный курс евро сегодня, 7 марта, вырос на 11 коп. — до 38,91 грн.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Курс доллара НБУ не меняет с июля 2022 года — до сих пор остается 36,56 грн. Однако в банковских обменниках доллар значительно дороже.
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Злотый вырос на 2 коп. — до 8,26 грн.
Какой курс валют в банках Украины 07.03.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,00 грн
|41,00 грн
|Доллар
|38,25 грн
|38,75 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,20 грн
|41,40 грн
|Доллар
|38,50 грн
|39,55 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,10 грн
|41,10 грн
|Доллар
|38,20 грн
|39,00 грн
Курс валют в УкрСиббанкеу:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,30 грн
|41,40 грн
|Доллар
|38,65 грн
|39,25 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,50 грн
|41,25 грн
|Доллар
|38,50 грн
|39,25 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ