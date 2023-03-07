Март, 07 в 9:43

Официальный курс евро сегодня, 7 марта, вырос на 11 коп. — до 38,91 грн.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Курс доллара НБУ не меняет с июля 2022 года — до сих пор остается 36,56 грн. Однако в банковских обменниках доллар значительно дороже.

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Злотый вырос на 2 коп. — до 8,26 грн.

Какой курс валют в банках Украины 07.03.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,00 грн 41,00 грн Доллар 38,25 грн 38,75 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 41,20 грн 41,40 грн Доллар 38,50 грн 39,55 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 грн 40,04 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 40,10 грн 41,10 грн Доллар 38,20 грн 39,00 грн

Курс валют в УкрСиббанкеу:

Валюта покупка продажа Евро 40,30 грн 41,40 грн Доллар 38,65 грн 39,25 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта покупка продажа Евро 40,50 грн 41,25 грн Доллар 38,50 грн 39,25 грн

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ