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Факты / Україна / Экономика

Доллар и евро в обменниках дешевеют: курс валют на 7 марта

Марта Бондаренко, редактор ленты
Гривня-долар
Фото: УНИАН

Официальный курс евро сегодня, 7 марта, вырос на 11 коп. — до 38,91 грн.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Курс доллара НБУ не меняет с июля 2022 года — до сих пор остается 36,56 грн. Однако в банковских обменниках доллар значительно дороже.

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Злотый вырос на 2 коп. — до 8,26 грн.

Какой курс валют в банках Украины 07.03.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,00 грн 41,00 грн
Доллар 38,25 грн 38,75 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,20 грн 41,40 грн
Доллар 38,50 грн 39,55 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 грн 40,04 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,10 грн 41,10 грн
Доллар 38,20 грн 39,00 грн

Курс валют в УкрСиббанкеу:

Валюта покупка продажа
Евро 40,30 грн 41,40 грн
Доллар 38,65 грн 39,25 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта покупка продажа
Евро 40,50 грн 41,25 грн
Доллар 38,50 грн 39,25 грн
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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