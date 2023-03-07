Сообщение о выплате больничных 2023: как подать
С 2023 года заявление-расчет на оплату больничного подают в Пенсионный фонд Украины (в личном е-кабинете страхователя на вебпортале электронных услуг).
Чтобы получить финансирование по больничным, работодатель по-прежнему должен подать заявление-расчет по информации о средствах, начисленных застрахованным лицам, а затем – сообщение о выплате. Как подать сообщение о выплате больничных 2023 – читайте в материале.
По словам бухгалтера Таисы Выговской, форма заявления-расчета и условия выплат по больничным работникам не изменились. По-прежнему больничные оплачивает работодатель:
- за свой счет – первые пять дней временной нетрудоспособности;
- страховыми средствами – с шестого дня, а за больничными в результате несчастного случая на производстве – с 18-го дня.
С 1 января этого года заявление-расчет следует подавать в ПФУ через личный электронный кабинет страхователя на веб-портале электронных услуг.
Как подать заявление-расчет больничных 2023
- Зайдите на сайт ПФУ.
- Выберите Заявление-расчет.
- Зарегистрируйтесь на портале. Затем создайте заявление-расчет и заполните реквизитную часть.
- Укажите период страхования (с которого и по какое число).
- Загрузите в заявление е-больничные.
- Нажмите кнопку Необходимо заполнить данные и пропишите все строки.
- Сохраните заявку.
Сообщение о выплате больничных 2023: как подать
После того как страховые средства были начислены работнику, работодатель должен в тридцатидневный срок подать отчет об осуществлении такой выплаты.
Однако в связи с техническими причинами, связанными с прекращением ФССУ, подать сообщение можно только в бумажном виде.
Работодатели могут обратиться непосредственно в отделение или отправить документ заказным письмом.