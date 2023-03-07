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Факты / Україна / Экономика

Сообщение о выплате больничных 2023: как подать

Анна Голишевская, Редактор сайта
Лікарня
Фото: Unsplash

С 2023 года заявление-расчет на оплату больничного подают в Пенсионный фонд Украины (в личном е-кабинете страхователя на вебпортале электронных услуг).

Чтобы получить финансирование по больничным, работодатель по-прежнему должен подать заявление-расчет по информации о средствах, начисленных застрахованным лицам, а затем – сообщение о выплате. Как подать сообщение о выплате больничных 2023 – читайте в материале.

По словам бухгалтера Таисы Выговской, форма заявления-расчета и условия выплат по больничным работникам не изменились. По-прежнему больничные оплачивает работодатель:

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  • за свой счет – первые пять дней временной нетрудоспособности;
  • страховыми средствами – с шестого дня, а за больничными в результате несчастного случая на производстве – с 18-го дня.

С 1 января этого года заявление-расчет следует подавать в ПФУ через личный электронный кабинет страхователя на веб-портале электронных услуг.

Как подать заявление-расчет больничных 2023

  1. Зайдите на сайт ПФУ.
  2. Выберите Заявление-расчет.
  3. Зарегистрируйтесь на портале. Затем создайте заявление-расчет и заполните реквизитную часть.
  4. Укажите период страхования (с которого и по какое число).
  5. Загрузите в заявление е-больничные.
  6. Нажмите кнопку Необходимо заполнить данные и пропишите все строки.
  7. Сохраните заявку.

Сообщение о выплате больничных 2023: как подать

После того как страховые средства были начислены работнику, работодатель должен в тридцатидневный срок подать отчет об осуществлении такой выплаты.

Однако в связи с техническими причинами, связанными с прекращением ФССУ, подать сообщение можно только в бумажном виде.

Работодатели могут обратиться непосредственно в отделение или отправить документ заказным письмом.

Читайте
Больничный 2023: какие сроки выплат за счет ПФУ

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