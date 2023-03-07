Март, 07 в 20:35

Председатель НАПК Александр Новиков, оценивая принятый парламентом законопроект №5655, отметил, что он является частью антикоррупционной стратегии.

Говоря о реформировании сферы градостроительства, Новиков также добавил, что цифровизация разрешительной системы в сфере строительства является частью антикоррупционной стратегии.

– Ее (цифровизацию. – Ред.) поддержали все стейкхолдеры в сфере градостроительства. То есть этот закон реализует антикоррупционную стратегию, – сказал Александр Новиков.

Новиков добавил, что позиция НАПК по проекту №5655 всегда оставалась неизменной.

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– В 2021 году мы провели его антикоррупционную экспертизу, указали на большое количество коррупционных рисков и дали рекомендации по их устранению. Ко второму чтению все риски, по которым мы проводили антикоррупционную экспертизу, были устранены, – подчеркнул глава НАПК Новиков.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5655, который системно изменит “правила игры” в сфере градостроительства.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерстве цифровой трансформации выступили с поддержкой законодательной инициативы по реформе градостроительства – законопроекта №5655.

По словам вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова, цифровизация процессов в области строительства равна антикоррупционности.

Фото: НАПК