Март, 10 в 16:31

Согласно правительственному постановлению №332, принятому 20 марта прошлого года, внутренне перемещенным лицам из государственного бюджета ежемесячно выплачивается пособие на проживание.

Что об этом известно и какие изменения произошли за год – читайте в материале.

По словам адвоката Радиона Кирилкина, за год существования постановления №332 были внесены изменения в другое постановление.

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Постановлением КМУ №1364 предусмотрены изменения в пункт 3 Порядка предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 20 марта 2022 года № 332 с 1 февраля 2023 года.

Вообще постановлением Кабинета министров Украины от 20 марта 2022 года №332 утвержден Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам и установлены изменения в Порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Какие же изменения действуют с 1 февраля 2023 года

По словам эксперта, теперь помощь не предоставляется внутренне перемещенным лицам, которые были учтены как внутренне перемещенные лица до 24 февраля 2022, кроме лиц, получавших ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание.

В том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, и лиц, повторно переместившихся с временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, территорий, на которых ведутся боевые действия, или временно оккупированных Российской Федерацией, после 24 февраля 2022 года.

Начиная с мая 2022 года, помощь оказывается внутренне перемещенным лицам, переместившимся с временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, территорий, на которых ведутся боевые действия, или временно оккупированных Российской Федерацией.

А также внутренне перемещенным лицам, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и подавшим до 20 мая 2022 заявку на возмещение соответствующих потерь.

В частности, средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг Дія, или при условии предоставления документального подтверждения от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации.

Информация о территориях, на которых ведутся боевые действия, или временно оккупированных РФ, является составной частью перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденного Минреинтеграции.

В случае отнесения территорий к таким, на которых ведутся боевые действия, или временно оккупированным Российской Федерацией, помощь предоставляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующая информация внесена в перечень.