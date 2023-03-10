Евро и доллар в обменниках продолжают дешеветь: курс валют 10 марта
Фото: Depositphotos
Сегодня, 10 марта, Национальный банк Украины на 6 коп. повысил официальный курс европейской валюты — до 38,62 грн.
Курс доллара от НБУ до сих пор без изменений — 36,56 грн.
Польский злотый вырос на 1 коп.
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Какой курс валют в банках Украины 10.03.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,40 грн
|40,40 грн
|Доллар
|37,90 грн
|38,40 грн
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,0 грн
|41,00 грн
|Доллар
|38,20 грн
|39,25 грн
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Доллар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|39,70 грн
|40,65 грн
|Доллар
|37,70 грн
|38,60 грн
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Євро
|40,00 грн
|40,90 грн
|Доллар
|38,30 грн
|38,90 грн
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ