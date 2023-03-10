Евро и доллар в обменниках продолжают дешеветь: курс валют 10 марта

Март, 10 в 9:57

Сегодня, 10 марта, Национальный банк Украины на 6 коп. повысил официальный курс европейской валюты — до 38,62 грн.

Курс доллара от НБУ до сих пор без изменений — 36,56 грн.

Польский злотый вырос на 1 коп.

Сейчас смотрят

Какой курс валют в банках Украины 10.03.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 39,40 грн 40,40 грн Доллар 37,90 грн 38,40 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,0 грн 41,00 грн Доллар 38,20 грн 39,25 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 грн 40,04 грн Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 39,70 грн 40,65 грн Доллар 37,70 грн 38,60 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа Євро 40,00 грн 40,90 грн Доллар 38,30 грн 38,90 грн

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ