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Факты / Україна / Экономика

Евро и доллар в обменниках продолжают дешеветь: курс валют 10 марта

Марта Бондаренко, редактор ленты
Долари в руках пенсіонерки
Фото: Depositphotos

Сегодня, 10 марта, Национальный банк Украины на 6 коп. повысил официальный курс европейской валюты — до 38,62 грн.

Курс доллара от НБУ до сих пор без изменений — 36,56 грн.

Польский злотый вырос на 1 коп.

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Какой курс валют в банках Украины 10.03.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,40 грн 40,40 грн
Доллар 37,90 грн 38,40 грн

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,0 грн 41,00 грн
Доллар 38,20 грн 39,25 грн

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 грн 40,04 грн
Доллар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 39,70 грн 40,65 грн
Доллар 37,70 грн 38,60 грн

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Євро 40,00 грн 40,90 грн
Доллар 38,30 грн 38,90 грн
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Евро и доллар в банковских обменниках дешевеют: курс валют на 9 марта

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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