Март, 13 в 12:39

Не все люди умеют грамотно накапливать деньги. Экономия кажется сложным делом, особенно когда вокруг множество соблазнов да и ценники в магазинах не самые низкие.

Если разобраться в этом деле глубже, откладывать деньги может быть гораздо легче, чем кажется.

Факты ICTV подготовили полезные советы и схемы, которые помогут накапливать средства даже при небольшом заработке.

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Почему нужно откладывать деньги?

В современном мире большинство людей вообще не откладывают определенный процент от своего заработка, а живут от зарплаты до зарплаты. Однако с началом полномасштабной войны почти все украинцы почувствовали потребность в финансовой подушке!

На самом же деле сбережения являются важной подушкой безопасности, когда случается что-то неожиданное. Например, потеря работы или необходимость неотложной медицинской помощи.

Кроме того, чувство финансовой поддержки помогает снизить уровень стресса.

Финансовый эксперт Дмитрий Остапенко отмечает, если человек тратит все, что зарабатывает, — это формула бедности.

— Формула бедности — это жизнь без правила на ошибку. То есть ты не можешь заболеть, сменить работу или куда-то поехать. Ведь не имеешь свободных денег, — говорит Остапенко.

Если же вам трудно откладывать на “черный день”, эксперты советуют экономить на какой-то конкретной покупке. Дело в том, что экономить всегда проще, если имеете четкое понимание, для чего вам это нужно, на что впоследствии потратите деньги.

Поэтому вы можете откладывать на какую-то конкретную покупку, например, новый ноутбук, автомобиль, квартиру или путешествие.

Как начать накапливать средства — схемы и формулы

По словам финансового эксперта, идеальная финансовая подушка — это сбережения, которых человеку может хватить на 6 месяцев жизни.

— С началом большой войны, многие люди поняли, что было бы классно, если бы у меня на полгода была какая-то подушка безопасности. И люди, у которых эти сбережения есть, чувствуют себя на экономическом фронте спокойнее! Поэтому складывать деньги действительно важно! — говорит Остапенко.

Прежде чем начать откладывать, стоит понять, сколько денег вы зарабатываете и тратите! Начните записывать все свои расходы (от необходимых предметов домашнего обихода до развлечений).

Важно, чтобы ваши расходы не покрывали прибыли. Вы должны начать следить за своими расходами и ограничивать перерасход. Это не только помогает придерживаться личного плана сбережений, но и быстро выявлять и устранять проблемы.

Чтобы начать откладывать, также важно правильно расставить приоритеты. Решите, какие расходы важнее для вас в настоящее время, и постарайтесь сократить все остальные. Также полезно на определенное время совсем отказаться от излишеств.

Правило 20 на 80

Эта схема поможет насобирать кругленькую сумму даже если у вас небольшой заработок.

Здесь все просто: получили зарплату, гонорар или другую прибыль, сразу 20% от суммы отложите на специальный банковский счет или переведите в валюту. А 80% остается вам на жизнь (кстати, этот процент также можно распределить на несколько категорий: товары первой необходимости, развлечения, одежда и т.д.).

Чтобы схема сработала, строго придерживайтесь правила — сначала откладываете нужную сумму, и лишь потом начинаете тратить.

Незаметные накопления

От любой прибыли (денежный подарок, премия, зарплата, аванс и т.д.) откладывайте 10%. Делать это можно на специальный счет или просто в копилку.

Но правило будет действовать только в том случае, если вы откладываете 10% от любой прибыли. Например, поступило вам 50 грн — отложили 5 грн, поступило 1000 грн — отложили 100 грн.

Откладывая эту незначительную сумму, вы не будете замечать существенных изменений или дискомфорта, а деньги будут накапливаться.

33 на 33

Одна из схем накопления средств, которую советует Дмитрий Остапенко, это модель мультивалютных сохранений. Это формула сохранения денег, по которой вы 33% своих накоплений храните в гривне, 33% — в евро и 33% — в долларах.

— Если иметь такой личный капитал, разложенный по трем валютам, вы ничего не теряете. Например, если евро и доллар пошли вверх, а гривна — вниз, то человек ничего не теряет. Почему? Потому что ваши финансы пропорционально распределены! Если вы хотите научиться защищать свои деньги от курсовых колебаний, то советую придерживаться такой модели, — говорит финансовый эксперт.

Специальные банковские приложения

Вы можете скачать специальное приложение или подключить на своем онлайн-банкинге функцию Копилка. То есть при поступлении средств на вашу карту выбранная вами сумма или процент будет автоматически откладываться в вашу копилку.

Также можно подключить функцию, когда из любых ваших расходов определенный процент тоже будет откладываться.

На самом деле это очень удобно и полезно, ведь средства будут накапливать незаметно! И со временем в вашей копилке уже насобирается немалая сумма.

Правило 50/30/20

Распределите свои доходы по следующей схеме:

50% – плановые расходы;

30% – спонтанные расходы;

20% — на сбережения.

Откладывайте деньги по такой схеме раз в месяц, и вы не заметите, как ваша финансовая подушка безопасности начнет увеличиваться!

Какой бы способ накопления вы бы ни выбрали, главное в этом деле — регулярность! Возьмите себе за правило: постоянно откладывать определенный процент от прибыли.

Со временем вам удастся накопить кругленькую сумму, которую можно потратить на желанную покупку или вложить в акции.

Как сэкономить и накопить деньги — советы

Правила экономии помогут перестать тратить деньги на ненужные покупки, начать откладывать и тратить средства на приоритетные направления.

Практические приемы, которые помогут экономить и вкладывать деньги: