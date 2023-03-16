Март, 16 в 20:19

С 12 октября 2022 года в Украине на период военного положения действует Постановление №1178, утвержденное Кабинетом министров Украины Об особенностях осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков.

Цель Постановления — обеспечить скорость закупок, конкуренцию и отчетность в условиях военного положения и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.

Кабинет министров Украины 17 февраля 2023 года принял очередные изменения в Постановлении №1178, вступившие в силу 25 февраля 2023 года.

Сейчас смотрят

Подробнее об этом рассказал Фактам ICTV юрист Назарий Гарасимчук.

У кого запрещено осуществлять публичные закупки

Сейчас перечень таких лиц следующий:

граждане РФ/РБ (исключение: проживающих на территории Украины на законных основаниях);

компании, созданные и зарегистрированные по законам РФ/РБ;

компании, созданные и зарегистрированные по законам Украины, собственником, членом или участником (акционером) с долей 10 и более процентов являются РФ/РБ;

граждане РФ/РБ (исключение: проживающих на территории Украины на законных основаниях)

запрещено закупать только товар из РФ/РБ (исключение: необходимое для ремонта и обслуживания товаров).

Основания для отказа в участии в публичных закупках

Сейчас основания для отказа в участии в закупке в публичных торгах указаны в Постановлении №1178 в пункте 44. Заказчик обязан отклонить предложение участника процедуры когда:

заказчик имеет доказательства, что участник процедуры предлагает или соглашается дать любому должностному лицу вознаграждение в любой форме с целью повлиять на принятие решения об определении победителя;

сведения об участнике процедуры и/или руководителе участника процедуры закупки внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;

за последние три года участника процедуры привлекали к ответственности за нарушения в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов тендеров;

участник процедуры и/или руководитель участника процедуры был осужден за уголовное правонарушение, судимость с которого не снята или не погашена;

участник процедуры связан с другими участниками, и/или уполномоченным лицом (лицами);

участник процедуры признан банкротом;

в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей отсутствует информация о государственной регистрации юридических и/или физических лиц-предпринимателей;

к участнику процедуры применены санкции в виде запрета на осуществление публичных закупок товаров, работ и услуг;

руководитель процедуры был привлечен к ответственности за совершение правонарушения, связанного с использованием детского труда или торговлей людьми.

Ранее основания для отказа в участии в публичных закупках были указаны в статье 17 Закона Украины “О публичных закупках” и применялись все, кроме наличия налоговой задолженности.

Упрощение отчетности

До внесения изменений Постановление не давало ответа на вопрос, нужно ли публиковать отчет о договоре о закупке до 50 тысяч грн.

Юрист Назарий Гарасимчук говорит, что сейчас этот вопрос четко определен.

– Четко определено, что в случае публичной закупки до 50 тысяч грн отчет о договоре о такой закупке не нужно публиковать.

При этом, требованием пунктом 14 Постановления №1178 относительно публикации годового плана, предусмотрено: независимо от стоимости закупки заказчик, в соответствии со статьей 4 Закона должен публиковать годовой план.

Условия для проведения прямой закупки

Заказчик при определенных условиях может заключать прямые договоры в случае закупки:

товаров и услуг, стоимость которых 100 тысяч грн и более (исключение: текущий ремонт на 200 тысяч и более) работ, стоимость которых 1,5 млн грн и более.

Первое условие

Информация о публичной закупке относится к информации с ограниченным доступом или когда ее разглашение может нести угрозу национальной и/или общественной безопасности и порядку. А также, если разглашение информации о публичной закупке может нести угрозу порядку и/или безопасности:

объектам энергетической или газовой инфраструктуры;

объектам электроэнергетики;

объектам разработки или добычи углеводородов.

Конечно, при наличии соответствующего обоснования.

Второе условие

Если заказчик или его обособленное подразделение, осуществляющее закупку, находится на территории активных боевых действий и уточнено, что основанием можно воспользоваться, если боевые действия на территории не были завершены на дату заключения договора о закупке.

Также, заказчик должен обосновать закупку по прямым договорам (без применения конкурсных процедур).

Исключения

В случае невозможности соблюдения сроков для проведения закупки Постановление позволяет проводить без применения законодательных процедур публичные закупки работ и услуг для ликвидации последствий боевых действий и восстановления инфраструктуры населенных пунктов в условиях военного положения.

Последствия отсутствия участников

Ранее, если торги были отменены из-за отсутствия участников, то заказчик мог заключить прямой договор только на сумму, которая была на торгах.

Теперь заказчик может заключить прямой договор на сумму большую, чем была на первичных торгах, на размер приемлемого процента. В этом случае этот приемлемый процент должен быть указан в первичной тендерной документации

Основания для отклонения предложений

Ранее можно было отклонить тендерное предложение, если оно изложено не на том языке, который указан в тендерной документации или не соответствует условиям, определенным заказчиком.

Сейчас таких оснований для отклонения нет.

Меры безопасности по местонахождению

При обнародовании отчета о выполнении договора о закупке заказчиком не указывалась страна происхождения товара. Кроме этого, теперь заказчик может не указывать в договоре о закупке информацию о:

точном местонахождении заказчика и/или местонахождении поставщика (исполнителя работ, предоставителя услуг);

и/или

месте поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг.

Это возможно, если обнародование несет угрозу безопасности заказчика и/или поставщика. Тогда указывается исключительно название населенного пункта.