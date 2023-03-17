Март, 17 в 15:58

Украинский игорный бизнес во время полномасштабной войны не платит десятки миллиардов гривен налогов в государственный бюджет. К такому выводу пришла специальная парламентская временная следственная комиссия.

Факты ICTV пообщались с руководителем ВСК, главой парламентского налогового комитета и директором Бюро экономической безопасности об этой ситуации и схеме, которая более года действовала на украинском игорном онлайн-рынке.

Игорный бизнес заигрался: руководитель Временной следственной комиссии Верховной Рады Ярослав Железняк обнародовал на ее заседании первые результаты. И эти цифры, схема и ее масштабы реально поражают.

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– У государства украли, я не боюсь говорить это слово украли, потому что в данном случае это равно краже из бюджета армии (все налоги идут на армию) более 20 млрд. Мы видим, что часть этих денег, к сожалению, пошла в бюджет компаний, которые связаны с РФ. Мы видим из уголовных дел, что по меньшей мере 45 человек, в том числе занимавших либо государственные должности, либо должности в государственных банках, либо в частном секторе, были задействованы в этой истории, – рассказал Ярослав Железняк.

По данным ВСК, в этой схеме, кроме операторов азартных онлайн игр, также были задействованы 9 банков, один из которых – государственный. Деньги, которые игроки различных онлайн-казино и букмекерских контор перечисляли организаторам, не поступали на их счет, а оставались на транзитном счете банка. То есть их не облагали налогом.

Эта схема называется “мискодинг”, объясняет глава парламентской ВСК. Дальше эти так называемые “транзитные” деньги шли не только на выплату выигрышей, но и на зарплаты в конвертах организациям, никак не связанным с игорным бизнесом.

– Главное, к сожалению, мы видим, что очень долгое время этим никто не занимался. Хорошо, что с сентября несколько регуляторов и правоохранительных органов обратили на это внимание. Хорошо, что это вынесли на ВСК – страна знает масштабы этой схемы. Но тот факт, что в 2021 году и в 2022-м на это не обращали внимания, достаточно вопиющий, — отметил Железняк.

По словам нардепа, как только началась борьба с “мискодингом”, то есть основной схемой, когда деньги игорного бизнеса государство не видело и не облагало налогом, в феврале этого года поступило 312 млн грн налогов.

Железняк признает, что это мало, однако в 1,5 раза больше, чем объем налогов, которые удалось собрать с игорного бизнеса за весь 2021 год. И почти половина того, что получило государство в прошлом году.

Это не единственное злоупотребление на данном рынке, но оно достаточно ярко демонстрирует масштабы, и насколько игнорирование такой проблемы привело к потерям государственного бюджета. В парламентской ВСК удивляются: почему контролирующие и правоохранительные органы не увидели масштабную схему?

Нардепы считают, что недоработали все: налоговая, Служба безопасности Украины, Национальный банк, Финмониторинг, а особенно Бюро экономической безопасности.

– Это ответственность руководителя этого органа. Это мы видим и по статистике. Условно, им поступало от КРАИЛ, организации, регулирующей игорный бизнес в Украине, 1 700 заявок о нелегальных сайтах, но уголовных дел, тем более обвинительных актов, представлений в суд не было. Правда, с сентября там ситуация изменилась. Пришел новый заместитель, хотя бы занявшийся этим. Но до этого был большой период их бездействия, как и налоговой милиции, как и государственной фискальной службы, — объяснил Ярослав Железняк.

В Бюро экономической безопасности, в свою очередь, уверяют, что работают над этой проблемой вместе с другими правоохранительными органами. Совместно с СБУ с октября прошлого года уже открыли и расследуют более четырех десятков уголовных производств.

Директор БЭБ Вадим Мельник рассказал, что теневой рынок незаконного игорного бизнеса строился годами и имеет сложные схемы. Поэтому их обнаружение и документирование является сложным и длительным процессом.

– Почему они существовали? Наверное, есть недоработка определенных органов. БЭБ исследует всю инфраструктуру этого криминального явления. Мы поняли, кто в этом участвует: какие сайты, как они работают. Далее – прикрытие, осуществляемое банковскими учреждениями, финансовыми учреждениями. Используемые ими субъекты хозяйствования для прикрытия их деятельности и для уклонения от уплаты налогов. И мы сегодня всю эту инфраструктуру разложили для себя, понимаем и ведем комплексную и системную работу в этом направлении, – отметил Мельник.

Пока идет досудебное расследование, названия операторов, сайтов, банковских учреждений и фамилий озвучивать нельзя. Но некоторые цифры директор БЭБ все же озвучил. Кроме банков, проверяют почти 80 организаций, 500 счетов и почти 2 миллиона банковских карточек.

Сама схема сложная и масштабная – поэтому и расследовать ее нужно комплексно.

– Мы должны установить, почему этот рынок работал. То ли это коррупционная составляющая, то ли пробел в законодательстве. Сейчас детективы Бюро экономической безопасности совместно с СБУ выясняют это в ходе проведения следственных действий. И далее уже аналитики подключатся и сделают вывод. Как сделать, чтобы она дальше не работала? Как убрать эту коррупционную составляющую? Мы же не будем постоянно расследовать уголовные производства. Зачем? Надо создать условия, чтобы этого больше не происходило. И налоги эти – 10-15 или 20 млрд – постоянно поступали в бюджет. Это основная задача и конечная наша цель, – подчеркнул Вадим Мельник.

Глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев оценивает эту схему как одну из самых масштабных по уклонению от уплаты налогов за весь период полномасштабной войны. Годовой оборот азартного онлайн-рынка в Украине – 180 млрд грн, но налогов в прошлом году в госбюджет от него поступило менее 2 млрд, и это учитывая плату за лицензии.

Более того, игорный бизнес еще и имел до февраля этого года льготное 2% налогообложение, отмечает Даниил Гетманцев. Именно поэтому сейчас важно не только привлечь к уголовной ответственности виновных, но и вернуть деньги в госбюджет.

– Я бы советовал идти на соглашение со следствием, платить в бюджет деньги, возвращать украденное в бюджет, платить штрафы за несвоевременную уплату налогов. И избегать уголовной ответственности. Поскольку так или иначе уголовная ответственность будет применена к каждому участнику этих мошеннических схем, — заверил Даниил Гетманцев.

Нардеп считает, что для тех, кто принимал участие в этих мошеннических схемах – и для банковских учреждений, и для операторов азартных игр есть только два пути.

Первый – заключить соглашение со следствием. И согласно ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса уплатить ущерб в размере 25 млрд грн в государственный бюджет. Второй – сесть в тюрьму.

– Не хотел бы, чтобы то, что мы делаем, выглядело как какая-то очередная пиар-акция с громкими обысками и без какого-либо результата. И хочу обратиться к этим мошенникам, чтобы они даже не думали где-то там “зарешать”, каким-то образом избежать ответственности, находясь за границей. Мы знаем, что фактически все руководство крупных операторов азартных игр – за границей. Есть международные следственные поручения. Есть абсолютно прозрачные и быстрые процедуры выдачи преступников, – уточнил Гетманцев.

Нардеп объяснил, что, согласно ч. 4 ст. 212 УКУ, если лицо впервые привлекается к уголовной ответственности за уклонение от налогообложения и возмещает ущерб, то уголовная ответственность к нему не применяется.

– Поэтому в законе есть путь, как это сделать. Если это не будет сделано – они и уплатят деньги, и будут привлечены к ответственности. Но это просто займет немного больше времени, – заявил Гетманцев.

Нардеп напомнил, что эти деньги нужны Украине и украинской армии в условиях полномасштабной войны.