Март, 20 в 8:59

После выходных евро резко подорожал: курс валют на 20 марта

В понедельник, 20 марта, Национальный банк Украины на 14 копеек повысил курс евро — до 38,85 грн. Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1. В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается. Сейчас смотрят Какой курс валют в банках Украины 20.03.2023: Курс валют в Приватбанке: Валюта Покупка Продажа Евро 39,9 40,9 Доллар 38,1 38,6 Курс валют в Ощадбанке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,25 41,15 Доллар 38,35 39,15 Курс валют в Монобанке: Валюта Покупка Продажа Евро 39,10 40,25 Доллар 36,65 37,44 Курс валют в Райффайзен банке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,40 41,30 Доллар 38,30 38,95 Курс валют в УкрСиббанке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,30 41,30 Доллар 38,35 38,95 Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн. Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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