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Факты / Україна / Экономика

После выходных евро резко подорожал: курс валют на 20 марта

Бедрак Виктория, редактор ленты
долар євро валюта
Фото: Depositphotos

В понедельник, 20 марта, Национальный банк Украины на 14 копеек повысил курс евро — до 38,85 грн.

Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 20.03.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,9 40,9
Доллар 38,1 38,6

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,25 41,15
Доллар 38,35 39,15

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,10 40,25
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,40 41,30
Доллар 38,30 38,95

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,30 41,30
Доллар 38,35 38,95

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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