После выходных евро резко подорожал: курс валют на 20 марта
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В понедельник, 20 марта, Национальный банк Украины на 14 копеек повысил курс евро — до 38,85 грн.
Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
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Какой курс валют в банках Украины 20.03.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,9
|40,9
|Доллар
|38,1
|38,6
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,25
|41,15
|Доллар
|38,35
|39,15
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,10
|40,25
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,40
|41,30
|Доллар
|38,30
|38,95
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,30
|41,30
|Доллар
|38,35
|38,95
Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк