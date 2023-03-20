ЕСВ 2023 для ФЛП: когда и сколько нужно платить
Налоги для ФЛП в Украине связаны с минимальной зарплатой и соответствующими решениями Кабмина и Верховной Рады. Однако иногда у многих ФЛП возникает множество вопросов о том, как и когда нужно платить взносы.
Что изменится для ФЛП в 2023 году – читайте в материале.
Бухгалтер Ирина Рыжук отмечает, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2023 году составит 2684 грн, а минимальная зарплата – 6700 грн.
Эти показатели влияют на суммы налогов и взносов, которые будут платить предприниматели в этом году, а также на лимиты годового дохода для ФЛП-упрощенцев.
Лимиты годового дохода для ФЛП в 2023 году:
- 1 группа ЕН – 1 118 900 грн (167 минимальных зарплат);
- 2 группа ЕН – 5 587 800 грн (834 минимальные зарплаты);
- 3 группа ЕН со ставкой 5% или 3% + НДС – 7 818 900 грн (1167 минимальных зарплат);
- 3 группа ЕН со ставкой 2% – лимита нет. Но если хотите после окончания военного положения (или по собственному решению) вернуться на старую группу налогообложения, соблюдайте ее лимиты.
Превышение лимита – это утрата статуса плательщика единого налога и автоматический перевод на общую систему налогообложения.
Налоги ФЛП в 2023 году:
ФЛП I группы
- Единый налог – 268,4 грн (10% от прожиточного минимума);
- ЕСВ – 1474 грн;
- Всего за месяц – 1742,4 грн.
ФЛП II группы
- Единый налог – 1340 грн;
- ЕСВ – 1474 грн;
- Всего за месяц – 2814 грн.
ФЛП III группы
- Единый налог: 2% дохода (специальный режим налогообложения) или 5% дохода или 3% дохода + НДС 20%;
- ЕСВ – 1474 грн.
ФЛП на общей системе налогообложения:
- НДФЛ – 18% чистого дохода. Чистый доход определяется как разница между общим облагаемым налогом доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью.
- Военный сбор – 1,5% чистого дохода.
- ЕСВ – 22% чистого дохода. При этом: минимальный ЕСВ – 1474 грн, а максимальный ЕСВ – 22 110 грн.
Когда платить взносы ФЛП в 2023 году
Минимальные страховые взносы нужно уплачивать до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос. К примеру:
- ФЛП, избравшие упрощенную систему налогообложения, независимо от выбранной группы за месяц должны оплатить 1474 грн (за квартал – 4422). Их нужно оплатить 19 апреля, 19 июля, 19 октября, 19 января.
- ФЛП, избравшие общую систему налогообложения, должны заплатить за месяц такую же сумму, однако в такие числа: до 19 апреля, 19 июля, 19 октября, 19 января. Окончательный расчет за календарный год до 10 февраля следующего года.
- Сумма для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, такая же. Оплату производят 19 апреля, 19 июля, 19 октября, 19 января. Окончательный расчет за календарный год – до 1 мая следующего года.
- Для членов фермерского хозяйства минимальный страховой взнос тоже такой же – 1474 грн (за квартал – 4422). Оплачивать нужно 19 апреля, 19 июля, 19 октября и 19 января.
Важные нюансы для ФЛП 2023
Эксперт напоминает, что ФЛП 1 и 2 группы имеют право не уплачивать единый налог в период военного положения – норма остается действительной в 2023 году.
Все ФЛП – как на упрощенной, так и на общей системе, имеют право не платить ЕСВ в период военного положения и 12 месяцев после его завершения. Однако время за месяцы неуплаты не будет начисляться в страховой стаж.