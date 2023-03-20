Март, 20 в 12:05

Налоги для ФЛП в Украине связаны с минимальной зарплатой и соответствующими решениями Кабмина и Верховной Рады. Однако иногда у многих ФЛП возникает множество вопросов о том, как и когда нужно платить взносы.

Что изменится для ФЛП в 2023 году – читайте в материале.

Бухгалтер Ирина Рыжук отмечает, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2023 году составит 2684 грн, а минимальная зарплата – 6700 грн.

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Эти показатели влияют на суммы налогов и взносов, которые будут платить предприниматели в этом году, а также на лимиты годового дохода для ФЛП-упрощенцев.

Лимиты годового дохода для ФЛП в 2023 году:

1 группа ЕН – 1 118 900 грн (167 минимальных зарплат);

2 группа ЕН – 5 587 800 грн (834 минимальные зарплаты);

3 группа ЕН со ставкой 5% или 3% + НДС – 7 818 900 грн (1167 минимальных зарплат);

3 группа ЕН со ставкой 2% – лимита нет. Но если хотите после окончания военного положения (или по собственному решению) вернуться на старую группу налогообложения, соблюдайте ее лимиты.

Превышение лимита – это утрата статуса плательщика единого налога и автоматический перевод на общую систему налогообложения.

Налоги ФЛП в 2023 году:

ФЛП I группы

Единый налог – 268,4 грн (10% от прожиточного минимума);

ЕСВ – 1474 грн;

Всего за месяц – 1742,4 грн.

ФЛП II группы

Единый налог – 1340 грн;

ЕСВ – 1474 грн;

Всего за месяц – 2814 грн.

ФЛП III группы

Единый налог: 2% дохода (специальный режим налогообложения) или 5% дохода или 3% дохода + НДС 20%;

ЕСВ – 1474 грн.

ФЛП на общей системе налогообложения:

НДФЛ – 18% чистого дохода. Чистый доход определяется как разница между общим облагаемым налогом доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью.

Военный сбор – 1,5% чистого дохода.

ЕСВ – 22% чистого дохода. При этом: минимальный ЕСВ – 1474 грн, а максимальный ЕСВ – 22 110 грн.

Когда платить взносы ФЛП в 2023 году

Минимальные страховые взносы нужно уплачивать до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос. К примеру:

ФЛП, избравшие упрощенную систему налогообложения, независимо от выбранной группы за месяц должны оплатить 1474 грн (за квартал – 4422). Их нужно оплатить 19 апреля, 19 июля, 19 октября, 19 января.

ФЛП, избравшие общую систему налогообложения, должны заплатить за месяц такую же сумму, однако в такие числа: до 19 апреля, 19 июля, 19 октября, 19 января. Окончательный расчет за календарный год до 10 февраля следующего года.

Сумма для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, такая же. Оплату производят 19 апреля, 19 июля, 19 октября, 19 января. Окончательный расчет за календарный год – до 1 мая следующего года.

Для членов фермерского хозяйства минимальный страховой взнос тоже такой же – 1474 грн (за квартал – 4422). Оплачивать нужно 19 апреля, 19 июля, 19 октября и 19 января.

Важные нюансы для ФЛП 2023

Эксперт напоминает, что ФЛП 1 и 2 группы имеют право не уплачивать единый налог в период военного положения – норма остается действительной в 2023 году.

Все ФЛП – как на упрощенной, так и на общей системе, имеют право не платить ЕСВ в период военного положения и 12 месяцев после его завершения. Однако время за месяцы неуплаты не будет начисляться в страховой стаж.