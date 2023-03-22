Март, 22 в 10:22

Евро продолжает стремительно расти: курс валют на 22 марта

В среду, 22 марта, Национальный банк Украины на 28 копеек повысил курс евро — до 39,42 грн. Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1. В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится. Сейчас смотрят Какой курс валют в банках Украины 22.03.2023: Курс валют в Приватбанке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,1 41,1 Доллар 37,95 38,45 Курс валют в Ощадбанке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,40 41,25 Доллар 38,35 39,10 Курс валют в Монобанке: Валюта Покупка Продажа Евро 39,50 40,60 Доллар 36,65 37,44 Курс валют в Райффайзен банке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,40 41,30 Доллар 38,30 38,95 Курс валют в УкрСиббанке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,45 41,45 Доллар 38,25 38,85 Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн. Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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