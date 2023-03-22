Евро продолжает стремительно расти: курс валют на 22 марта
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В среду, 22 марта, Национальный банк Украины на 28 копеек повысил курс евро — до 39,42 грн.
Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
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Какой курс валют в банках Украины 22.03.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,1
|41,1
|Доллар
|37,95
|38,45
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,40
|41,25
|Доллар
|38,35
|39,10
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,50
|40,60
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,40
|41,30
|Доллар
|38,30
|38,95
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,45
|41,45
|Доллар
|38,25
|38,85
Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк