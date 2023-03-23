Министр энергетики назвал область, где сегодня могут выключать свет
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Сегодня, 23 марта, в Житомирской области возможны непродолжительные отключения света.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
По его словам, имеющаяся генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей по всей стране.
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Однако до сих пор продолжаются ремонтные работы на объектах инфраструктуры, пострадавших в результате последнего вражеского ракетного обстрела. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в Житомирской области.
В течение последних суток восстановлено электроснабжение около 4 тыс. абонентов в Донецкой области и около 1 тыс. абонентов в Харьковской области.