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Факты / Україна / Экономика

Министр энергетики назвал область, где сегодня могут выключать свет

Марта Бондаренко, редактор ленты
Електрика, электричество, електропостачання, світло, свет, электроснабжение
Фото: Pexels

Сегодня, 23 марта, в Житомирской области возможны непродолжительные отключения света.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, имеющаяся генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей по всей стране.

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Однако до сих пор продолжаются ремонтные работы на объектах инфраструктуры, пострадавших в результате последнего вражеского ракетного обстрела. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в Житомирской области.

В течение последних суток восстановлено электроснабжение около 4 тыс. абонентов в Донецкой области и около 1 тыс. абонентов в Харьковской области.

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