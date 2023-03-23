Международная экспансия будет после окончания войны: Руслан Шостак о поддержке экономики Украины

Совладелец сетей EVA и VARUS Руслан Шостак в интервью Forbes заявил, что остановил экспортные проекты, чтобы оставить деньги в стране.

— Да, мы действительно хотим вывести онлайн и офлайн-магазины за границу. Давно над этим работаем. Готовы инвестировать. Но не можем сейчас позволить себе это сделать в условиях войны, понимая важность и роль внутреннего инвестора в стране.

Все мы заинтересованы в сильной экономике Украины. Поэтому видим для себя главную задачу – поддержка ВСУ и укрепление экономического фронта. Нашей стране нужны инвестиции, бизнесмены, активные люди, которые здесь и сейчас будут возрождать и укреплять Украину. И мы сейчас видим свою миссию именно в этом, — подчеркнул Шостак.