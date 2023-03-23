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Факты / Україна / Экономика

Международная экспансия будет после окончания войны: Руслан Шостак о поддержке экономики Украины

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Співвласник мереж EVA та VARUS Руслан Шостак

Совладелец сетей EVA и VARUS Руслан Шостак в интервью Forbes заявил, что остановил экспортные проекты, чтобы оставить деньги в стране.

— Да, мы действительно хотим вывести онлайн и офлайн-магазины за границу. Давно над этим работаем. Готовы инвестировать. Но не можем сейчас позволить себе это сделать в условиях войны, понимая важность и роль внутреннего инвестора в стране.

Все мы заинтересованы в сильной экономике Украины. Поэтому видим для себя главную задачу – поддержка ВСУ и укрепление экономического фронта. Нашей стране нужны инвестиции, бизнесмены, активные люди, которые здесь и сейчас будут возрождать и укреплять Украину. И мы сейчас видим свою миссию именно в этом, — подчеркнул Шостак.

Также Руслан Шостак отметил, что до войны в его группе компаний было 35 тыс. сотрудников и товарооборот около $2 млрд в год. Сейчас более 27 тыс. сотрудников, а товарооборот, по результатам 2022 года, составил $1,3 млрд.

— Я считаю, что с учетом войны, мы имеем неплохие показатели. Товарооборот в гривне по результатам 2022 года сопоставим с показателями 2021 года. При этом 20% сетей EVA и VARUS не работали в первые месяцы полномасштабной войны, — добавил он.

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