Возможности во времена кризиса: как опережать тенденции и остаться бизнес-лидером в условиях войны

Март, 23 в 17:19

Война — это время чрезвычайных испытаний для каждого человека, ведь она влияет на все сферы жизни. Наиболее уязвимыми становятся бизнес и работники, которые вынуждены работать в сложных условиях.

Поэтому предприниматели и менеджеры должны быть мобильными к необычным ситуациям и быстро менять свою стратегию действий. Война требует новых решений и реакций. Прежде всего от лидеров.

Для примера, СЕО Укрпочты Игорь Смелянский, несмотря на повреждение 900 отделений из 11 000, хочет, чтобы бизнес вышел из войны только мощнее. Не менее важно для руководителя работать бок о бок с подчиненными из самых отдаленных и опасных регионов страны.

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Именно поэтому половину своей рабочей недели Смелянский сознательно уделяет посещению регионов, находящихся недалеко от боевых действий.

Также неустанно растет и не забывает учиться команда аутсорсинговой компании Intellias, которая за период войны расширилась до 3000 сотрудников и открыла представительства в Польше, Болгарии, Хорватии и других странах.

Как убежденные топы компании, секретом их развития является поощрение сотрудников к сотрудничеству друг с другом и обучению.

Примечательно, что в августе прошлого года темпы регистрации нового бизнеса начали расти и составили 114% от соответствующего периода в августе 2020 года и 71% от соответствующего периода 2021 года.

Впервые за 6 месяцев войны количество нового украинского бизнеса в два раза превысило количество закрытого.

И это неудивительно, ведь для ряда бизнесменов определенной подготовкой к такой ситуации был период локдаунов во время пандемии COVID-19.

Например, Олеся Архипова, стратег, фасилитатор, общественный деятель и стратегический адвайзер украино-швейцарской Ассоциации развития бизнеса, во время эпидемии помогала развивать команды и стратегии в бизнес сфере через работу с украинскими компаниями.

Навыки и метод работы с командой для стратегирования — карта команды, разработанные тренеркой во время первых локдаунов, помогли клиентам госпожи Олеси выстоять с первых дней Великой войны.

Когда же в феврале 2022-го встал вопрос, как действовать в нестабильных условиях войны, Архипова уже точно знала, что будет рассказывать об особенностях ведения бизнеса в условиях кризиса, как он влияет на стратегию и поведение лидеров, и каким образом выстраивать стратегию компании в момент, когда все рынки упали или трансформировались.

Так, с марта 2022 года Архипова создала серию лекций с исследованиями и советами малому, среднему и крупному бизнесам по адаптации стратегий в условиях войны, и провела более 50 часов волонтерской консалтинговой работы по консультации украинского бизнеса. А также успела поработать и на международной арене, позиционируя Украину как лидера в сфере Web 3.0.

На международных площадках с тысячами топ-участников, таких, как Web Summit в Лиссабоне, Олеся смогла применить свои многолетние наработки в сфере стратегирования бизнеса, а также общественном и тренинговом секторах. В частности, стал полезным опыт помощи украинскому бизнесу и своим землякам из Донбасса.

После 2014 года Олеся провела сотни лекций, семинаров и стратсессий для развития Украины, ее общин, коммерческих и не коммерческих проектов и бизнеса.

Поэтому полномасштабная война с Россией стала для Олеси возможностью помогать развивать украинское дело и проматывать нишу, которую еще не освоили даже ведущие страны Запада, — сферу Web 3.0.

Как оказалось, война не только разрушает и приносит потери, но и обучает и заставляет меняться, дает развитие вперед для каждого и каждой.

Например, Новая почта и Rozetka еще в конце прошлого года вышли на довоенные экономические показатели и всячески упрощают свои процедуры, чтобы соответствовать новым реалиям.

В частности, Новая Почта открывает новые отделения в странах Европы, что до великой войны было лишь большой мечтой. Изменения коснулись и сферы, в которой Олеся чувствует себя едва ли не комфортнее всего — фасилитация и стратегирование.

Если в феврале 2022 сфера консалтинга в Украине почти исчезла, то сейчас мы видим, как она возвращается и активизируется, ведь украинский бизнес имеет запрос на развитие.