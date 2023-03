Платформа i am u are начинает свою деятельность

Март, 24 в 11:27

В условиях военного времени одной из важных составляющих помощи Украине является поддержка представителей украинского бизнеса, распространение информации об их деятельности и повышение инвестиционной привлекательности.

Проект i am u are был создан для репрезентации креативного и технологического секторов экономики Украины среди американского комьюнити и представителей международного бизнеса.

Первое мероприятие от i am u are пройдет с 24 по 26 марта 2023 года в Нью-Йорке (Skylight at Essex Crossing). В рамках ивента пройдет выставка и презентация более 150 компаний и стартапов украинского происхождения, работающих в сферах моды, технологий и культуры.

Контент-продакшн украинская компания WePlay Esports стала официальным партнером проекта.

— С начала войны, моей мечтой было сделать мероприятие, которое будет соответствовать уровню современной Украины и презентовать ее креативную экономику. Иностранная аудитория часто с удивлением для себя обнаруживает, что, Украина — не только страна с глубокими историческими корнями, но и прогрессивное и современное государство, которое имеет невероятные технологические, фэшн и лайфстайл бренды. Это то, что мы хотели бы подчеркнуть, и причина, почему я инициировала создание этого проекта, — говорит основательница GOGŌLA Agency Анна Пагава.

Chief Marketing Officer WePlay Esports Ирина Чугай также отметила, что WePlay Esports всегда занимала уверенную проукраинскую позицию и поддерживала идеи и проекты, которые громко заявляли об Украине и ее имидж формировали на мировом уровне.

— Особенно сегодня важно, чтобы голос об Украине, ее разнообразной культуре и невероятных талантах был слышен во всем мире – это убеждение, которое лежит в основе нашего сотрудничества с i am u are. Гордимся тем, что мы украинцы, и рады быть причастными к проектам, которые помогают украинцам развиваться, – говорит Ирина Чугай.

Эксперт в сфере гостеприимства Кристина Скрипка добавляет, что в течение шести месяцев они общались с представителями украинского бизнеса и увидели, насколько они неустанны и несокрушимы.

— Именно поэтому мы хотим познакомить мир с нашими кейсами — сильными компаниями, талантливыми художниками, а также представителями культуры, – дополняет Кристина Скрипка.

Организаторы мероприятия: Анна Пагава и коммуникационное агентство GOGŌLA, а также эксперт в сфере гостеприимства Кристина Скрипка.

Партнеры: GOGŌLA Agency, UNITED 24, Razom for Ukraine, MEEST, Nova Poshta Global, BANDA Agency, Donut, украинский музей в Нью-Йорке, NYC EVENT PRO и Skylight at Essex Crossing