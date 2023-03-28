Благотворительный Фонд Шостака предложил разместить всех незаконно депортированных украинских детей-сирот в своих отелях в Турции

Март, 28 в 10:49

Благотворительный Фонд Руслана Шостака готов разместить украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых незаконно депортировали в Россию, в отелях в Турции. Отели были арендованы специально для проекта Детство без войны.

Соответствующее предложение Фонд уже направил в государственные органы Украины и Турции.

— Мы все хотим, чтобы незаконно вывезенные украинские дети как можно быстрее вернулись домой. По официальным данным Россия депортировала более 2 000 украинских детей-сирот. А помощь детям, лишенным родителей — главное направление работы нашего фонда. И после заявления РФ о том, что они вернут детей только после окончания войны, мы решили найти возможность ускорить процесс возвращения. Благодаря успешному опыту работы с Турцией, мы видим возможность достижения этой цели — руководство Турции может выступить с инициативой принять детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а наш Фонд готов обеспечить их пребывание до конца войны в Украине. На мой взгляд — это оптимальное решение, чтобы возвращение украинских детей-сирот произошло как можно быстрее, учитывая риски ассимиляции и возможного незаконного усыновления украинских детей в России, — отметил Руслан Шостак.

Год назад благотворительный Фонд Руслана Шостака провел самую масштабную в современной истории Европы со времен Второй мировой войны централизованную эвакуацию детей-сирот.

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В рамках проекта Детство без войны было вывезено более 1700 детей-сирот из Украины в Турцию. Инициатива была реализована по согласованию украинской и турецкой сторон в лице Первых леди — Елены Зеленской и Эмине Эрдоган.

Дети, которые временно живут в Турции, продолжают обучение в украинских школах, развивают творческий потенциал, посещают различные кружки и секции, изучают языки.

С детьми занимаются квалифицированные преподаватели и психологи. Участники проекта находятся под государственной защитой Турции и после нашей Победы вернутся в Украину.

Напомним, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что они готовы вернуть насильно вывезенных из Украины детей, когда условия будут безопасными.

Вице-премьер-министр Украины-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что на территорию России незаконно вывезли 2161 ребенка-сироту из Украины.

Подробную информацию о проекте Детство без войны смотрите на сайте.