Апрель, 03 в 14:06

Уже более года украинцы, которые вынуждены были бежать от войны, получают от государства социальные выплаты для ВПЛ. Речь идет о 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью и 2 тыс. грн – для всех других лиц.

Государственную помощь получают все внутренние переселенцы, зарегистрированные в одной из общин, которые указаны в перечне Минреинтеграции.

В то же время в Украине с 1 января 2023 года началась кампания по декларированию доходов, полученных в течение 2022 года. То есть граждане и физические лица-предприниматели должны до 1 мая подать декларацию о своем имущественном состоянии. А до 1 августа включительно надо уплатить налоговые обязательства.

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Должны ли украинцы декларировать выплаты ВПЛ и как вообще происходит декларирование доходов, узнавали Факты ICTV.

Декларирование выплат ВПЛ: нужно ли это делать

Управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько отмечает, что размер полученной помощи от государства не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи, предоставляемых в соответствии с законодательством.

— Также размер полученной помощи не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода в соответствии с подпунктом 165.1.1 пункта 165.1 статьи 165 Налогового кодекса Украины. То есть выплаты ВПЛ не нужно декларировать. Ведь эта сумма относится к категории государственной и социальной материальной помощи, государственной помощи, компенсаций, стоимость социальных услуг и реабилитационной помощи, которые получает плательщик налога из бюджетов и фондов общеобязательного государственного социального страхования, — говорит Игорь Ясько.

Какие доходы в целом должны декларировать украинцы?

Игорь Ясько уверяет, что в Украине существует категория доходов, при получении которых декларация подается обязательно:

Доход, полученный от аренды недвижимого или движимого имущества, кроме таких исключений: физлицо имеет регистрацию ФЛП и это является доходом от хозяйственной деятельности такого предпринимателя, по которому он платит единый налог.

Продажа (обмен) недвижимости второй раз за год или первый, если объект был в собственности менее трех лет.

Продажа (обмен) движимого имущества в виде легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов, начиная со второго раза за год.

Иностранные доходы, то есть доходы, полученные за рубежом.

Наследство или подарок от лиц, не являющихся членами семьи первой или второй степени родства. Стоимость подарка должна быть более 1 675 грн в 2023 году.

Списанный долг, например, возвратная финансовая помощь.

Списанный долг, по которому истек срок исковой давности в сумме, превышающей 1342 грн в 2023 году.

Доходы получены от физлиц, не являющихся налоговыми агентами, кроме доходов, не подпадающих под налогообложение НКУ.

Нецелевая благотворительная помощь при условии, что она превышает 3 760 грн (пп. 169.4.1 НКУ) в 2023 году.

Получение инвестиционной прибыли, например по операциям с ценными бумагами, деривативами, корпоративными правами.

Прочие доходы, определенные НКУ.

Также декларацию об имущественном состоянии подают в случае:

когда было неправомерное пользование физлицом налоговой социальной льготой;

осталась недоплаченная сумма НДФЛ после увольнения, которая была выявлена работодателем после перерасчета или осталась задолженность по НДФЛ, который был начислен на сумму потраченных не по назначению подотчетных денег;

существует незадекларированная сумма дохода за прошедшие годы;

образовалась переплата по НДФЛ и надо вернуть налог обратно;

надо получить налоговую скидку, то есть возврат обратно части уплаченного в течение года НДФЛ.

Должны ли украинцы, находящиеся за границей, декларировать иностранные доходы в Украине?

Да. По словам Игоря Ясько, украинцы, которые воспользовались правом на временную защиту в других странах мира, должны задекларировать помощь, полученную от иностранных государств, а также от иностранных компаний, организаций, которые в соответствии с законодательством осуществляют благотворительную деятельность.

— Такую помощь нужно задекларировать в Украине как иностранный доход, при этом НДФЛ и военный сбор с таких сумм не уплачиваются. В декларации лишь указывается получение таких средств, — говорит управляющий партнер ЮК Winner.

Более того, если украинец работал за границей или получал другие доходы, такой доход также является иностранным, и лицо должно подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах в Украине и уплатить налог на доходы по ставке 18% (пп. 167.1 ст. 167 Налогового кодекса) и военный сбор по ставке 1,5% (пп. 1.3 п. 16 1 подраздела 10 раздела XX Кодекса).