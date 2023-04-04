Aurum Group будет искать новые рынки сбыта продукции ради спасения убыточных предприятий

Апрель, 04 в 9:40

Украинская многопрофильная промышленно-инвестиционная группа Аурум, которая с начала полномасштабной войны потеряла более 40% бизнеса из-за временной оккупации украинских территорий, продолжает платить отчисления в государственный и местные бюджеты, а также ищет новые пути спасения для градообразующих предприятий Группы на рынках Азии.

— Я уверена, что любой бизнес должен принимать вызовы и адаптироваться. Такая идеология заложена, в частности, и в Аурум групп. Несмотря на убыточность части наших машиностроительных предприятий, мы будем бороться до последнего. Мы хорошо осознаем важность сохранения рабочих мест на предприятиях, которые являются градообразующими. Уверена, этого от бизнеса ждет и государство. Это будет второй шанс для этих предприятий. Чтобы выжить, мы должны двигаться вперед, развивать взаимоотношения с новыми странами и модернизировать нашу продукцию. Поэтому надеемся выйти на стабильные экспортные отношения со странами Азии за два года, – заявила владелица группы Алена Лебедева.

Алена Лебедева добавила, что они никогда не боялись конкуренции, поскольку всегда готовы к переменам.

— Мы имеем сплоченный коллектив, замечательный состав технических специалистов и понимание важности нашей работы в это не простое для страны время, — говорит Лебедева.

Напоминаем, недавно Алена Лебедева основала благотворительный фонд помощи украинским детям в Европе, некоммерческую организацию Aurum Charity Foundation, которая будет финансировать реабилитацию раненых украинских детей в возрасте до 15 лет.

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Всего по результатам работы в 2022 году Украинский фонд Лебедевой Аурум направил более 6,5 млн грн на нужды ВСУ.