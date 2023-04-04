Апрель, 04 в 13:50

Налоговая накладная – это документ, которым пользуются плательщики НДС для учета налогового обязательства и налогового кредита.

Однако в 2023 году форма налоговой накладной несколько изменилась. Новая форма налоговой накладной 2023: как заполнять – читайте в материале.

Новая форма налоговой накладной 2023: что известно

По словам адвоката Натальи Колодяжной, с 1 апреля 2023 вступает в силу приказ Министерства финансов Украины от 28 декабря 2022 № 463 О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины.

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Согласно приказу Минфина № 463 в новой редакции, в частности, утверждены формы:

налоговой накладной;

налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость;

уточняющего расчета налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость.

Применение новых форм, утвержденных приказом Минфина № 463, начинается с:

1 апреля 2023 года – для налоговых накладных и расчетов корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговым накладным, которые с указанного периода плательщики обязаны регистрировать в Едином реестре налоговых накладных по новой форме (в том числе и налоговые накладные и расчетные показатели к таким накладным, которые составлены до 1 апреля 2023 и не зарегистрированы в Едином реестре налоговых накладных); 1 мая 2023 года – для налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, которая подается по новой форме, начиная с отчетного (налогового) периода за апрель 2023 года. Также, начиная с 1 мая 2023 года, по новой форме представляется уточняющий расчет налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок.

Новая форма налоговой накладной 2023 года: как заполнять

По словам адвоката, обновленная форма существенных изменений для бюджетников не содержит. Все изменения сводятся к нескольким: