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Факты / Україна / Экономика

Новая форма налоговой накладной 2023: что изменилось – объясняет эксперт

Анна Голишевская, Редактор сайта
Податкова
Фото: Unsplash

Налоговая накладная – это документ, которым пользуются плательщики НДС для учета налогового обязательства и налогового кредита.

Однако в 2023 году форма налоговой накладной несколько изменилась. Новая форма налоговой накладной 2023: как заполнять – читайте в материале.

Новая форма налоговой накладной 2023: что известно

По словам адвоката Натальи Колодяжной, с 1 апреля 2023 вступает в силу приказ Министерства финансов Украины от 28 декабря 2022 № 463 О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины.

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Согласно приказу Минфина № 463 в новой редакции, в частности, утверждены формы:

  • налоговой накладной;
  • налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость;
  • уточняющего расчета налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость.

Применение новых форм, утвержденных приказом Минфина № 463, начинается с:

  1. 1 апреля 2023 года – для налоговых накладных и расчетов корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговым накладным, которые с указанного периода плательщики обязаны регистрировать в Едином реестре налоговых накладных по новой форме (в том числе и налоговые накладные и расчетные показатели к таким накладным, которые составлены до 1 апреля 2023 и не зарегистрированы в Едином реестре налоговых накладных);
  2. 1 мая 2023 года – для налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, которая подается по новой форме, начиная с отчетного (налогового) периода за апрель 2023 года.
  3. Также, начиная с 1 мая 2023 года, по новой форме представляется уточняющий расчет налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок.

Новая форма налоговой накладной 2023 года: как заполнять

По словам адвоката, обновленная форма существенных изменений для бюджетников не содержит. Все изменения сводятся к нескольким:

  1. Теперь нет графы 12, которую использовали сельскохозяйственные товаропроизводители, получавшие дотацию. Как следствие, раздел Б в НН сейчас имеет всего 11 граф
  2. Появился новый тип причины сборки ПН – 21. Это цифровой код, который ставится в левом верхнем углу. Касается он ситуации составления НН на поставку услуг нерезиденту, если местом поставки является Украина. Это изменение уже для бюджетников стало более актуально.
  3. Налоговую нужно заполнять исключительно на украинском языке.
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