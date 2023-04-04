Новая форма налоговой накладной 2023: что изменилось – объясняет эксперт
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Налоговая накладная – это документ, которым пользуются плательщики НДС для учета налогового обязательства и налогового кредита.
Однако в 2023 году форма налоговой накладной несколько изменилась. Новая форма налоговой накладной 2023: как заполнять – читайте в материале.
Новая форма налоговой накладной 2023: что известно
По словам адвоката Натальи Колодяжной, с 1 апреля 2023 вступает в силу приказ Министерства финансов Украины от 28 декабря 2022 № 463 О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины.
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Согласно приказу Минфина № 463 в новой редакции, в частности, утверждены формы:
- налоговой накладной;
- налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость;
- уточняющего расчета налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость.
Применение новых форм, утвержденных приказом Минфина № 463, начинается с:
- 1 апреля 2023 года – для налоговых накладных и расчетов корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговым накладным, которые с указанного периода плательщики обязаны регистрировать в Едином реестре налоговых накладных по новой форме (в том числе и налоговые накладные и расчетные показатели к таким накладным, которые составлены до 1 апреля 2023 и не зарегистрированы в Едином реестре налоговых накладных);
- 1 мая 2023 года – для налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, которая подается по новой форме, начиная с отчетного (налогового) периода за апрель 2023 года.
- Также, начиная с 1 мая 2023 года, по новой форме представляется уточняющий расчет налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок.
Новая форма налоговой накладной 2023 года: как заполнять
По словам адвоката, обновленная форма существенных изменений для бюджетников не содержит. Все изменения сводятся к нескольким:
- Теперь нет графы 12, которую использовали сельскохозяйственные товаропроизводители, получавшие дотацию. Как следствие, раздел Б в НН сейчас имеет всего 11 граф
- Появился новый тип причины сборки ПН – 21. Это цифровой код, который ставится в левом верхнем углу. Касается он ситуации составления НН на поставку услуг нерезиденту, если местом поставки является Украина. Это изменение уже для бюджетников стало более актуально.
- Налоговую нужно заполнять исключительно на украинском языке.