Рабочие дни апрель 2023: сколько дней работаем, а сколько – отдыхаем
В этом году в апреле мы будем праздновать один из важнейших христианских праздников – Пасху. Кроме него есть еще несколько важных праздников и памятных дат: Благовещение Пресвятой Богородицы, День Земли и т.д. Рабочие дни апрель 2023 года: когда будем работать, а когда – праздновать, читайте в материале.
Рабочие дни апрель 2023: список с выходными
В апреле – 30 дней, из них 20 дней будут рабочими. 10 дней месяца будут официальными выходными.
Выходные дни апреля будут традиционно в субботу и воскресенье: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
Будут ли выходные на Пасху 2023
В мирное время, когда Пасха выпадает на выходной день, то понедельник после нее должен быть тоже выходным. Но в Украине идет военное положение, поэтому дополнительные дни для отдыха на государственные праздники могут быть рабочими.
То есть дополнительные выходные по случаю государственных праздников в апреле не предусмотрены из-за полномасштабной войны.
Согласно Указу президента Украины, военное положение в Украине с 19 февраля продлено еще на 90 суток, то есть до 20 мая 2023 года. Потому до 20 мая выходных на государственные праздники (и после них) не будет.
Праздники в апреле 2023: календарь
- 1 апреля – День смеха;
- 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги, День геолога;
- 4 апреля – Международный день образования по вопросам минной опасности, Международный день интернета;
- 7 апреля – Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы;
- 12 апреля – День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики;
- 15 апреля – День окружающей среды;
- 16 апреля – Пасха;
- 17 апреля – День работников пожарной охраны;
- 18 апреля – Международный день достопримечательностей, День памятников истории и культуры;
- 22 апреля – День Земли;
- 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога;
- 26 апреля – Международный день секретаря;
- 28 апреля – Всемирный день охраны труда;
- 29 апреля – Международный день танца.