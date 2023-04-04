Апрель, 04 в 14:43

В этом году в апреле мы будем праздновать один из важнейших христианских праздников – Пасху. Кроме него есть еще несколько важных праздников и памятных дат: Благовещение Пресвятой Богородицы, День Земли и т.д. Рабочие дни апрель 2023 года: когда будем работать, а когда – праздновать, читайте в материале.

Рабочие дни апрель 2023: список с выходными

В апреле – 30 дней, из них 20 дней будут рабочими. 10 дней месяца будут официальными выходными.

Выходные дни апреля будут традиционно в субботу и воскресенье: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

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Будут ли выходные на Пасху 2023

В мирное время, когда Пасха выпадает на выходной день, то понедельник после нее должен быть тоже выходным. Но в Украине идет военное положение, поэтому дополнительные дни для отдыха на государственные праздники могут быть рабочими.

То есть дополнительные выходные по случаю государственных праздников в апреле не предусмотрены из-за полномасштабной войны.

Согласно Указу президента Украины, военное положение в Украине с 19 февраля продлено еще на 90 суток, то есть до 20 мая 2023 года. Потому до 20 мая выходных на государственные праздники (и после них) не будет.

Праздники в апреле 2023: календарь