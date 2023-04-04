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Факты / Україна / Экономика

Рабочие дни апрель 2023: сколько дней работаем, а сколько – отдыхаем

Анна Голишевская, Редактор сайта
Робочі дні
Фото: Unsplash

В этом году в апреле мы будем праздновать один из важнейших христианских праздников – Пасху. Кроме него есть еще несколько важных праздников и памятных дат: Благовещение Пресвятой Богородицы, День Земли и т.д. Рабочие дни апрель 2023 года: когда будем работать, а когда – праздновать, читайте в материале.

Рабочие дни апрель 2023: список с выходными

В апреле – 30 дней, из них 20 дней будут рабочими. 10 дней месяца будут официальными выходными.

Выходные дни апреля будут традиционно в субботу и воскресенье: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.

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Будут ли выходные на Пасху 2023

В мирное время, когда Пасха выпадает на выходной день, то понедельник после нее должен быть тоже выходным. Но в Украине идет военное положение, поэтому дополнительные дни для отдыха на государственные праздники могут быть рабочими.

То есть дополнительные выходные по случаю государственных праздников в апреле не предусмотрены из-за полномасштабной войны.

Согласно Указу президента Украины, военное положение в Украине с 19 февраля продлено еще на 90 суток, то есть до 20 мая 2023 года. Потому до 20 мая выходных на государственные праздники (и после них) не будет.

Праздники в апреле 2023: календарь

  • 1 апреля – День смеха;
  • 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги, День геолога;
  • 4 апреля – Международный день образования по вопросам минной опасности, Международный день интернета;
  • 7 апреля – Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы;
  • 12 апреля – День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики;
  • 15 апреля – День окружающей среды;
  • 16 апреля – Пасха;
  • 17 апреля – День работников пожарной охраны;
  • 18 апреля – Международный день достопримечательностей, День памятников истории и культуры;
  • 22 апреля – День Земли;
  • 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога;
  • 26 апреля – Международный день секретаря;
  • 28 апреля – Всемирный день охраны труда;
  • 29 апреля – Международный день танца.
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