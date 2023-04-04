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Факты / Україна / Экономика

Евро начинает дорожать: курс валют в Украине на 4 апреля

Бедрак Виктория, редактор ленты
долар доллар
Фото: Pixabay

Во вторник, 4 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,76 грн/€1. Евро подорожало на 2 копейки.

Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 04.04.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,55 40,55
Доллар 36,8 37,3

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,00 41,00
Доллар 37,00 38,15

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,90 41,10
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,10
Доллар 37,10 38,10

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,05 40,95
Доллар 37,05 37,80
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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