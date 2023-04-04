Апрель, 04 в 10:12

Евро начинает дорожать: курс валют в Украине на 4 апреля

Во вторник, 4 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,76 грн/€1. Евро подорожало на 2 копейки. Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1. В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается. Сейчас смотрят Какой курс валют в банках Украины 04.04.2023: Курс валют в Приватбанке: Валюта Покупка Продажа Евро 39,55 40,55 Доллар 36,8 37,3 Курс валют в Ощадбанке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,00 41,00 Доллар 37,00 38,15 Курс валют в Монобанке: Валюта Покупка Продажа Евро 39,90 41,10 Доллар 36,65 37,44 Курс валют в Райффайзен банке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,20 41,10 Доллар 37,10 38,10 Курс валют в УкрСиббанке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,05 40,95 Доллар 37,05 37,80 Читайте Криптовалюта пришла на помощь Украине: в Минцифры собрали почти $55 млн Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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