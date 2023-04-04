Евро начинает дорожать: курс валют в Украине на 4 апреля
Фото: Pixabay
Во вторник, 4 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,76 грн/€1. Евро подорожало на 2 копейки.
Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
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Какой курс валют в банках Украины 04.04.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,55
|40,55
|Доллар
|36,8
|37,3
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,00
|41,00
|Доллар
|37,00
|38,15
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,90
|41,10
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,10
|Доллар
|37,10
|38,10
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,05
|40,95
|Доллар
|37,05
|37,80
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк