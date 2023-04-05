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Факты / Україна / Экономика

Евро подорожало еще на 10 копеек: курс валют в Украине на 5 апреля

Валентина Летяк, редактор ленты
курс валют
Фото: Unsplash

Евровалюта продолжает дорожать. В среду, 5 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,86 грн/€1. Это на 10 копеек больше, чем накануне.

Курс американского доллара с июля 2022 года не изменился 36,57 грн/$1.

Однако в обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 05.04.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,45 40,45
Доллар 36,7 37,2

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,7 40,75
Доллар 36,6 37,9

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,95 40
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,05 41,4
Доллар 36,57 37,43

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40 40,9
Доллар 36,75 37,5
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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