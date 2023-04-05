Евро подорожало еще на 10 копеек: курс валют в Украине на 5 апреля
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Евровалюта продолжает дорожать. В среду, 5 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,86 грн/€1. Это на 10 копеек больше, чем накануне.
Курс американского доллара с июля 2022 года не изменился – 36,57 грн/$1.
Однако в обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
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Какой курс валют в банках Украины 05.04.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,45
|40,45
|Доллар
|36,7
|37,2
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,7
|40,75
|Доллар
|36,6
|37,9
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,95
|40
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,05
|41,4
|Доллар
|36,57
|37,43
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40
|40,9
|Доллар
|36,75
|37,5
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк