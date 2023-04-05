Апрель, 05 в 10:46

Евровалюта продолжает дорожать. В среду, 5 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,86 грн/€1. Это на 10 копеек больше, чем накануне.

Курс американского доллара с июля 2022 года не изменился – 36,57 грн/$1.

Однако в обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 05.04.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,45 40,45 Доллар 36,7 37,2

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,7 40,75 Доллар 36,6 37,9

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 38,95 40 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,05 41,4 Доллар 36,57 37,43

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40 40,9 Доллар 36,75 37,5

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк