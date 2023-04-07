Апрель, 07 в 9:35

Перед выходными евро подешевело: курс валют в Украине на 7 апреля

В пятницу, 7 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,91 грн/€1. Это на 10 копеек меньше, чем накануне. Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1. Однако в обменниках украинских банков стоимость валюты отличается. Сейчас смотрят Какой курс валют в банках Украины 07.04.2023: Курс валют в Приватбанке: Валюта Покупка Продажа Евро 39,65 40,65 Доллар 36,07 37,52 Курс валют в Ощадбанке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,00 40,95 Доллар 37,20 38,15 Курс валют в Монобанке: Валюта Покупка Продажа Евро 39,95 41,04 Доллар 36,65 37,44 Курс валют в Райффайзен банке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,70 41,40 Доллар 37,40 38,40 Курс валют в УкрСиббанке: Валюта Покупка Продажа Евро 40,00 40,95 Доллар 36,95 37,65 Читайте Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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