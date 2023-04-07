Перед выходными евро подешевело: курс валют в Украине на 7 апреля
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В пятницу, 7 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,91 грн/€1. Это на 10 копеек меньше, чем накануне.
Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.
Однако в обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
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Какой курс валют в банках Украины 07.04.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,65
|40,65
|Доллар
|36,07
|37,52
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,00
|40,95
|Доллар
|37,20
|38,15
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,95
|41,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,70
|41,40
|Доллар
|37,40
|38,40
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,00
|40,95
|Доллар
|36,95
|37,65
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк