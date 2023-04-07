Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Экономика

Перед выходными евро подешевело: курс валют в Украине на 7 апреля

Валентина Чорна, редактор ленты
Перед выходными евро подешевело: курс валют в Украине на 7 апреля
Фото: Pexels

В пятницу, 7 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,91 грн/€1. Это на 10 копеек меньше, чем накануне.

Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.

Однако в обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Сейчас смотрят

Какой курс валют в банках Украины 07.04.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,65 40,65
Доллар 36,07 37,52

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,00 40,95
Доллар 37,20 38,15

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,95 41,04
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,70 41,40
Доллар 37,40 38,40

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,00 40,95
Доллар 36,95 37,65
Читайте
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка