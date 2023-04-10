После выходных стоимость евро и доллара не изменилась: курс валют в Украине на 10 апреля
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В понедельник, 10 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,91 грн/€1. За выходные он не изменился.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он стоит 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
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Какой курс валют в банках Украины 10.04.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,65
|40,65
|Доллар
|37,00
|37,5
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|10,10
|41,10
|Доллар
|37,20
|38,20
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,95
|41,05
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,70
|41,20
|Доллар
|37,40
|38,40
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,30
|41,30
|Доллар
|37,30
|38,10
Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк