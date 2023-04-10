Апрель, 10 в 10:04

В понедельник, 10 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,91 грн/€1. За выходные он не изменился.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

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Какой курс валют в банках Украины 10.04.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,65 40,65 Доллар 37,00 37,5

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 10,10 41,10 Доллар 37,20 38,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,95 41,05 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,70 41,20 Доллар 37,40 38,40

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,30 41,30 Доллар 37,30 38,10

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк