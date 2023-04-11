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Факты / Україна / Экономика

Наличные евро и доллар подорожали: курс валют в Украине 11 апреля

Марта Бондаренко, редактор ленты
євро

Сегодня, 11 апреля, евро и доллар во многих банковских обменниках подорожали.

Официальный курс доллара Национальный банк Украины понизил — на 9 коп. до 39,82 грн.

Курс доллара НБУ держит на уровне 36,56 грн.

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Какой курс валют в банках Украины 11.04.2023:

НБУ 11 квітня 2023

НБУ

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,90 40,90
Доллар 37,10 37,6

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,10 41,10
Доллар 37,25 38,25

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,95 41,05
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,60 41,00
Доллар 37,40 38,40

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,40 41,30
Доллар 37,30 38,10
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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