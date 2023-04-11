Наличные евро и доллар подорожали: курс валют в Украине 11 апреля
Сегодня, 11 апреля, евро и доллар во многих банковских обменниках подорожали.
Официальный курс доллара Национальный банк Украины понизил — на 9 коп. до 39,82 грн.
Курс доллара НБУ держит на уровне 36,56 грн.
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Какой курс валют в банках Украины 11.04.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,90
|40,90
|Доллар
|37,10
|37,6
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,10
|41,10
|Доллар
|37,25
|38,25
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,95
|41,05
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,60
|41,00
|Доллар
|37,40
|38,40
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,40
|41,30
|Доллар
|37,30
|38,10
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк