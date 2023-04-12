Бедрак Виктория, редактор ленты
Евро снова начинает дорожать: курс валют в Украине 12 апреля
В среду, 12 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,88 грн/€1. Евро подорожало на 6 копеек.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он стоит 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках Украины 12.04.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,90
|40,90
|Доллар
|37,05
|37,55
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,15
|40,95
|Доллар
|37,30
|38,25
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,05
|41,15
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,60
|41,00
|Доллар
|37,40
|38,40
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,45
|41,35
|Доллар
|37,35
|38,00
Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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