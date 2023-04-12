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Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Евро снова начинает дорожать: курс валют в Украине 12 апреля

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

В среду, 12 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,88 грн/€1. Евро подорожало на 6 копеек.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Какой курс валют в банках Украины 12.04.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,90 40,90
Доллар 37,05 37,55

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,15 40,95
Доллар 37,30 38,25

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,05 41,15
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,60 41,00
Доллар 37,40 38,40

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,45 41,35
Доллар 37,35 38,00

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют в Украине
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