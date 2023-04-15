Украина возобновила экспорт электроэнергии: эксперт рассказал, сколько можем экспортировать

С 11 апреля Украина возобновила экспорт электроэнергии в Молдову, а с 12 апреля — в Польшу. В Укрэнерго сообщили, что из-за связанных с войной рисков электроэнергия на экспорт распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах.

Сейчас. с увеличением продолжительности светового дня, растет генерация солнечными станциями, поэтому в системе образуется избыток электроэнергии, которую Украина может экспортировать в Европу.

В комментарии Фактам ICTV эксперт по вопросам энергоэффективности, исполнительный директор ассоциации Энергоэффективные города Украины Святослав Павлюк отметил, что такой экспорт может продолжаться примерно до октября 2023 года.

По его словам, у нас нет профицита электроэнергии, есть временный избыток за счет того, что практически не работает промышленность и обвал внутреннего потребления. Поэтому эти излишки мы можем экспортировать.

В Украине потребление электроэнергии условно разделялось 50 на 50. То есть, половина электричества шла на промышленность, половина – на домохозяйства. Стоимость электричества для населения – втрое меньше, чем для промышленности.

С прошлого года промышленность резко сократила потребление, поэтому производителям электроэнергии действительно может быть выгодно экспортировать ее за границу.

— Этот избыток электроэнергии фактически появился с приходом весны, с теплом. Он образовался за счет возобновляемой электроэнергии, ведь активно работают солнечные электростанции, — отметил эксперт Святослав Павлюк.

По его словам, сейчас полную картину о состоянии энергетического рынка Украины знает только Министерство энергетики и Укрэнерго.

Ранее Укрэнерго подавало отчеты, где поминутно можно было рассмотреть структуру генерации и потребления. Можно было посмотреть источники поступления электричества: ГЭС, АЭС, ТЭС и тому подобное. Сейчас этой информации нет, ее не имеют даже участники рынка.

Что касается стоимости электроэнергии на сутки вперед на рынке ЕС, то она в активные солнечные часы значительно падает.

— Бывает, что падает со 150 евро до 20 евро. А на выходных вообще падает в минус… В странах Евросоюза достаточно много солнечных электростанций. И активность солнца у них совпадает с нашей. То есть в момент, когда мы можем экспортировать, в Европе есть избыток своей электроэнергии, — заявил Святослав Павлюк.

В начале апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что энергосистема уже почти два месяца работает с запасом мощности и без ограничений потребителей. А возобновление экспорта позволит привлечь финансы для восстановления уничтоженной и поврежденной инфраструктуры.

В Минэнерго напомнили, что Украина экспортировала электроэнергию в Молдову и страны ЕС с июня по 11 октября 2022 года — за этот период было реализовано 2,6 млрд кВт/ч, но с началом массированных ракетных атак по инфраструктуре экспорт остановили.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона Єдині новини подчеркнул, что электроэнергию сейчас экспортируют в Польшу и Молдову. Также в ближайших планах – открыть третье направление – в Словакию.

— Что касается денег от экспорта, то мы говорим о десятках миллионов долларов в месяц. Этот ресурс нужен энергосистеме, чтобы частично финансировать восстановление инфраструктуры до следующей зимы. Ну и конечно Украина должна занимать свое естественное место на энергетическом рынке после объединения энергосистем. Украина должна стать одним из ключевых поставщиков чистой, дешевой электроэнергии на европейский рынок, – подчеркнул Владимир Кудрицкий.

Эксперт отмечает, что у Украины есть перспективы экспорта электроэнергии, хотя по самой низкой цене.

По словам Святослава Павлюка, страны Евросоюза за два месяца прошлого года экспортировали из Китая столько солнечных панелей, которые по объему могут покрыть почти половину энергетики из Украины.

Относительно экспорта электричества за границу, то эксперт отмечает, что он будет действовать примерно до октября, потому что есть активность солнца. Благодаря чему Украина имеет избыток электроэнергии.

— Зимой мы снова получим дефицит. Придется возвращаться к тепловым и атомным станциям. Мы не экспортируем по ровному графику — мы экспортируем излишки, — заявил Святослав Павлюк.

Он напомнил, что Украина из-за войны потеряла треть энергосистемы, ведь крупнейшая Запорожская АЭС находится под контролем российских войск. Так же Запорожская тепловая электростанция в Энергодаре не работает на нашу энергосистему.

На востоке Украины несколько станций также не работают, разбито много высоковольтных электролиний — их так и не подняли.

Святослав Павлюк подытожил, что сейчас очень сложно прогнозировать, какую прибыль Украине даст экспорт электроэнергии.

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