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Юля Захарченко, редактор ленты

Украинские пенсионеры за границей смогут получать деньги через международные переводы

Гроші, гривні, гривня, економіка
Фото: Pexels

Украинские пенсионеры, временно проживающие за границей, смогут получать пенсию международными переводами через Укрпочту.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Минсоцполитики разработало постановление по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, которые нашли временное убежище в Польше.

Речь идет о восстановлении выплат для украинских граждан за рубежом, которые ранее получали пенсию наличными средствами.

Отныне выплаты можно будет получать в отделении почты за границей (при наличии технической возможности в АО Укрпочта осуществлять перевод средств в страну пребывания).

Указанная категория пенсионеров за рубежом сможет возобновить получение пенсии путем направления заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины.

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