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Экономика
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Украинские военные на Бахмутском направлении получили дроны и тепловизор от компании Бренвель

Бренвель допомога для ЗСУ

Волынское предприятие Бренвель передало подразделениям ВСУ на передовую современный тепловизор и очередную партию дронов. Об этом сообщается на сайте компании.

— Недавно получили очередной запрос от украинских военных с Бахмутского направления о необходимости современного тепловизора. И вот уже защитники из взвода Волчья стая (3 ОШБ) умело отбивают врага с помощью этого устройства, — рассказывают в компании.

Директор ООО Бренвель Сергей Андросюк также сообщил, что на днях военные 24 штурмового батальона Айдар получили один из дронов, которые компания отправила на передовую.

Бренвель допомога для ЗСУ

— Помощь украинской армии и сохранение жизней военных очень важны и необходимы. Об этом нужно помнить всегда. Некоторые наши работники тоже сейчас защищают Украину в рядах ВСУ. Дроны, как глаза в небе, помогают сохранить жизнь наших защитников. Мы будем продолжать помогать, чтобы Украина победила, — подчеркнул директор компании Бренвель.

В свою очередь, военные записали видео с благодарностью за помощь.

Как сообщил Сергей Андросюк, это не первая и не последняя помощь, которую компания Бренвель по инициативе всех ее работников отправляет на фронт.

— Благодаря нашим военным и противовоздушной обороне бизнес в Украине может продолжать работу. Мы как социально ответственное предприятие, честно работающее, делаем свой вклад в победу Украины, поддерживая экономику страны, помогая армии.

Помогаем с 2014 года, а с начала полномасштабного вторжения страны-террориста в Украину уже передали одну партию дронов и продукцию нашего предприятия – доски и поддоны для блиндажей. Также на рождественские праздники организовали благотворительное мероприятие для детей Ковельского района, чьи родители погибли, защищая Украину. Мы делаем это все от всей души, — отметил Андросюк.

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Украинские военные на Бахмутском направлении получили дроны и тепловизор от компании Бренвель

Война в Украине, Дрони, ВСУ
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Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. Армейцам пришлось проходить за границей специальное обучение, чтобы овладеть техникой. И уже около полугода с помощью этих гаубиц воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады отбивают вражеские штурмы на самом горячем направлении Восточного фронта.

Константин Мельников
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