Бедрак Виктория, редактор ленты
Евро упало в цене: сколько стоит валюта в Украине 19 апреля
В среду, 19 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,11 грн/€1. Вчера евро стоило на 3 копейки дороже.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он стоит 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 19.04.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,4
|41,4
|Доллар
|37,35
|37,85
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,65
|41,60
|Доллар
|37,55
|38,45
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,35
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,80
|41,80
|Доллар
|37,40
|38,00
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,70
|41,60
|Доллар
|37,50
|38,15
Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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