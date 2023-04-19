В среду, 19 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,11 грн/€1. Вчера евро стоило на 3 копейки дороже.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 19.04.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,4 41,4 Доллар 37,35 37,85

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,65 41,60 Доллар 37,55 38,45

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,20 41,35 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,80 41,80 Доллар 37,40 38,00

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,70 41,60 Доллар 37,50 38,15

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.