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Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Евро упало в цене: сколько стоит валюта в Украине 19 апреля

Евро упало в цене: сколько стоит валюта в Украине 19 апреля
Фото: Depositphotos

В среду, 19 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,11 грн/€1. Вчера евро стоило на 3 копейки дороже.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 19.04.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,4 41,4
Доллар 37,35 37,85

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,65 41,60
Доллар 37,55 38,45

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,35
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,80 41,80
Доллар 37,40 38,00

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,70 41,60
Доллар 37,50 38,15

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют
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