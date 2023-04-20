Курс валют в Украине на 20.04.2023: сколько стоит доллар и евро

Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро в обменниках продолжает дешеветь: курс валют в Украине 20 апреля
Сегодня, 20 апреля, Национальный банк Украины официальный курс европейской валюты немного снизил. Накануне евро стоило 40,10 грн, а уже сегодня — 39,96 грн, то есть на 14 коп. дешевле.
Курс доллара Нацбанк до сих пор держит на уровне 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 20.04.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,40
|41,40
|Доллар
|37,42
|37,92
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,65
|41,60
|Доллар
|37,60
|38,50
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,35
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,80
|41,80
|Доллар
|37,40
|38,00
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,80
|41,70
|Доллар
|37,55
|38,20
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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