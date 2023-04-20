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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Евро в обменниках продолжает дешеветь: курс валют в Украине 20 апреля

Евро в обменниках продолжает дешеветь: курс валют в Украине 20 апреля

Сегодня, 20 апреля, Национальный банк Украины официальный курс европейской валюты немного снизил. Накануне евро стоило 40,10 грн, а уже сегодня — 39,96 грн, то есть на 14 коп. дешевле.

Курс доллара Нацбанк до сих пор держит на уровне 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 20.04.2023:

Курс валют в Украине на 20.04.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,40 41,40
Доллар 37,42 37,92

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,65 41,60
Доллар 37,60 38,50

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,35
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,80 41,80
Доллар 37,40 38,00

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,80 41,70
Доллар 37,55 38,20
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют в Украине, Курс доллара, НБУ, Ощадбанк, ПриватБанк
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