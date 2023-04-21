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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Нацбанк смягчает ограничения на наличном валютном рынке: что изменится

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

С 21 апреля коммерческие банки при расчете объема наличной иностранной валюты, которую они могут продать на валютном рынке, будут учитывать не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022 года.

— Национальный банк последовательно предпринимает шаги по минимизации множественности валютных курсов. Это способствует повышению устойчивости валютного рынка и улучшению курсовых ожиданий. С этой же целью НБУ расширяет возможности банков совершать сделки по продаже наличной иностранной валюты населению, – пояснил Нацбанк.

Отмечается, что соответствующие изменения направлены на сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке.

НБУ уточнил, что данные изменения закреплены постановлением №53 от 20 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация на валютном рынке Украины улучшилась , на это есть ряд причин.

Валюта, Нацбанк, НБУ
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