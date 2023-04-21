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Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночная атака вражеских Shahed не повлияла на работу энергосистемы — Укрэнерго

енергетика електрика світло
Фото: Pixabay

Ночная атака дронов россиян 21 апреля не имела никаких последствий для энергосистемы Украины.

Об этом сообщают в Укрэнерго.

Попадание беспилотников в инфраструктурные объекты не привело к необходимости ограничения электроснабжения.

По состоянию на 21 апреля производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности.

В Украине работают все виды электрогенерации.

Гидроэлектростанции работают круглосуточно, а для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды на Днепре и Днестре.

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Также продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову. Продолжается незначительный импорт из Словакии.

Ситуация с энергоснабжением вдоль линии фронта остается достаточно сложной. Так, накануне оккупанты в очередной раз обстреляли распределительные сети в Донецкой области.

Утром сообщалось, что зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры в Полтавском районе, а также в инфраструктурный объект в Винницкой области.

На подлете к Киеву все вражеские дроны уничтожили.

Безпілотники, Дрони, Укренерго
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