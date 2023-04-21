Ночная атака вражеских Shahed не повлияла на работу энергосистемы — Укрэнерго
Ночная атака дронов россиян 21 апреля не имела никаких последствий для энергосистемы Украины.
Об этом сообщают в Укрэнерго.
Попадание беспилотников в инфраструктурные объекты не привело к необходимости ограничения электроснабжения.
По состоянию на 21 апреля производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности.
В Украине работают все виды электрогенерации.
Гидроэлектростанции работают круглосуточно, а для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды на Днепре и Днестре.
Также продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову. Продолжается незначительный импорт из Словакии.
Ситуация с энергоснабжением вдоль линии фронта остается достаточно сложной. Так, накануне оккупанты в очередной раз обстреляли распределительные сети в Донецкой области.
Утром сообщалось, что зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры в Полтавском районе, а также в инфраструктурный объект в Винницкой области.
На подлете к Киеву все вражеские дроны уничтожили.