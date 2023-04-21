Курс валют в Украине на 21.04.2023: сколько стоит доллар и евро

Марта Бондаренко, редактор ленты
Перед выходными доллар и евро подорожали: курс валют в Украине 21 апреля
Сегодня, 21 апреля, Национальный банк Украины повысил курс евро — до 40,06 грн. Днем ранее евровалюта стоила 39,96 грн.
Официальный курс доллара остается на отметке 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 21.04.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,65
|41,65
|Доллар
|37,45
|37,95
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,00
|42,00
|Доллар
|37,90
|38,90
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,20
|41,35
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,20
|42,00
|Доллар
|37,90
|38,40
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,85
|41,75
|Доллар
|37,55
|38,20
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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