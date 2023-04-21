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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Перед выходными доллар и евро подорожали: курс валют в Украине 21 апреля

євро

Сегодня, 21 апреля, Национальный банк Украины повысил курс евро — до 40,06 грн. Днем ранее евровалюта стоила 39,96 грн.

Официальный курс доллара остается на отметке 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 21.04.2023:

Курс валют в Украине на 21.04.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,65 41,65
Доллар 37,45 37,95

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,00 42,00
Доллар 37,90 38,90

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,20 41,35
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,20 42,00
Доллар 37,90 38,40

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,85 41,75
Доллар 37,55 38,20
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют в Украине
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