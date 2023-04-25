Курс валют в Украине на 25.04.2023: сколько стоит доллар и евро

Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро в обменниках продолжает дорожать: курс валют в Украине 25 апреля
Сегодня, 25 апреля, Национальный банк Украины немного повысил курс евро — до 40,22 грн. Днем ранее курс евро составлял 40,15 грн.
Официальный курс доллара остается стабильным — 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 25.04.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,70
|41,70
|Доллар
|37,40
|37,90
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,00
|42,00
|Доллар
|37,75
|38,80
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,20
|41,45
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,20
|41,70
|Доллар
|37,70
|38,20
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,00
|42,00
|Доллар
|37,70
|38,35
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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