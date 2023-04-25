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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Евро в обменниках продолжает дорожать: курс валют в Украине 25 апреля

курс долара
Фото: Pixabay

Сегодня, 25 апреля, Национальный банк Украины немного повысил курс евро — до 40,22 грн. Днем ранее курс евро составлял 40,15 грн.

Официальный курс доллара остается стабильным — 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 25.04.2023:

Курс валют в Украине на 25.04.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,70 41,70
Доллар 37,40 37,90

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,00 42,00
Доллар 37,75 38,80

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,20 41,45
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,20 41,70
Доллар 37,70 38,20

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,00 42,00
Доллар 37,70 38,35
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Долар-гривня, Курс валют в Украине, Курс доллара
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