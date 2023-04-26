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Бедрак Виктория, редактор ленты

Евро продолжает дорожать: курс валют в Украине на 26 апреля

євро
Фото: Pixabay

В среду, 26 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,29 грн/€1. Он вырос на 6 копеек.

Курс американского доллара стабилен, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Какой курс валют в банках Украины 26.04.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,55 41,55
Доллар 37,2 37,7

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,60 41,75
Доллар 37,40 38,65

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,25 41,45
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,70 41,40
Доллар 37,10 37,8

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,10 42,00
Доллар 37,60 38,25

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют
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