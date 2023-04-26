Бедрак Виктория, редактор ленты
Евро продолжает дорожать: курс валют в Украине на 26 апреля
В среду, 26 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,29 грн/€1. Он вырос на 6 копеек.
Курс американского доллара стабилен, он стоит 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках Украины 26.04.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,55
|41,55
|Доллар
|37,2
|37,7
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,60
|41,75
|Доллар
|37,40
|38,65
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,25
|41,45
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,70
|41,40
|Доллар
|37,10
|37,8
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,10
|42,00
|Доллар
|37,60
|38,25
Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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