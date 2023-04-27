Благотворительный Фонд Алены Лебедевой передал ВСУ девятую машину
Благотворительный Фонд Алены Лебедевой Аурум передал очередную, девятую машину Pick-Up Mitsubishi с полным приводом на фронт.
— На этот раз все происходило очень динамично. Дело в том, что мы передавали ящики для патронов и помогали с ремонтом машины для военных, которые ранее участвовали в операции на острове Змеиный. Во время ремонта оказалось, что эта машина вряд ли переживет условия фронта.
А накануне нам предложили выкупить хорошую машину, которая была в Броварах. Поэтому мы решили действовать и в течение месяца помогли военным с новой машиной. Я очень счастлива, когда нам удается быстро закрывать потребности тех, кто к нам обращается за помощью, ведь время сегодня имеет цену чьей-то жизни, — рассказывает директор Фонда Регина Попова.
По словам Регины Поповой, вместе с Львовским оборонным кластером, благотворители закупили и передали на Харьковщину легкие бронежилеты для женщин-военных.
— К сожалению, вопрос снаряжения для женщин-военных остается очень актуальным и до сих пор нерешенным. Носить стандартную плитоноску очень тяжело, поскольку она весит до 25 кг, в отличие от легкой пятикилограммовой, поэтому стараемся помогать, закрывая эту потребность под запросы, — добавила Попова.
Напоминаем, что в феврале благотворительный фонд Аурум передал две машины военным на Донецкое направление.
Как отмечалось ранее, владелица Аурум групп Алена Лебедева основала благотворительный фонд в Брюсселе, который будет помогать украинским детям, пострадавшим от войны и нуждающимся в реабилитации в клиниках Европы.
Фото: Aurum Group