Благотворительный Фонд Алены Лебедевой передал ВСУ девятую машину

Благотворительный Фонд Алены Лебедевой Аурум передал очередную, девятую машину Pick-Up Mitsubishi с полным приводом на фронт.

— На этот раз все происходило очень динамично. Дело в том, что мы передавали ящики для патронов и помогали с ремонтом машины для военных, которые ранее участвовали в операции на острове Змеиный. Во время ремонта оказалось, что эта машина вряд ли переживет условия фронта.

А накануне нам предложили выкупить хорошую машину, которая была в Броварах. Поэтому мы решили действовать и в течение месяца помогли военным с новой машиной. Я очень счастлива, когда нам удается быстро закрывать потребности тех, кто к нам обращается за помощью, ведь время сегодня имеет цену чьей-то жизни, — рассказывает директор Фонда Регина Попова.