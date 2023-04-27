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Марта Бондаренко, редактор ленты

Евро неуклонно дорожает: курс валют в Украине 27 апреля

євро
Фото: Pixabay

Сегодня, 27 апреля, Национальный банк Украины в очередной раз повысил курс европейской валюты. Теперь официальный курс евро — 40,39 грн, что на 11 копеек дороже, чем днем ранее.

Курс американского доллара стабилен — 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 27.04.2023:

Курс валют в Украине на 27.04.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,45 41,45
Доллар 37,15 37,65

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,65 41,75
Доллар 37,40 38,65

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продаж
Евро 40,25 41,45
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,70 41,50
Доллар 37,20 37,80

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,90 41,80
Доллар 37,45 38,10

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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