Курс валют в Украине на 27.04.2023: сколько стоит доллар и евро

Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро неуклонно дорожает: курс валют в Украине 27 апреля
Сегодня, 27 апреля, Национальный банк Украины в очередной раз повысил курс европейской валюты. Теперь официальный курс евро — 40,39 грн, что на 11 копеек дороже, чем днем ранее.
Курс американского доллара стабилен — 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 27.04.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,45
|41,45
|Доллар
|37,15
|37,65
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,65
|41,75
|Доллар
|37,40
|38,65
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продаж
|Евро
|40,25
|41,45
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,70
|41,50
|Доллар
|37,20
|37,80
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,90
|41,80
|Доллар
|37,45
|38,10
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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