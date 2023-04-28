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Юлия Соколова, редактор ленты

Украина получила от США грант на $1,25 млрд: куда потратят средства

Украина получила от США грант на $1,25 млрд: куда потратят средства
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине очередной грант в размере $1,25 млрд. Грантовые средства поступили в украинский госбюджет в пятницу, 28 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Наше государство получило дополнительное финансирование через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого госуправления в Украине (PEACE).

Средства от США будут направлены на социальные расходы:

  • выплаты пенсий;
  • финансирование зарплат работников здравоохранения;
  • на отдельные программы государственной социальной помощи (речь идет о выплатах ВПЛ – внутренне перемещенным лицам);
  • на выплаты сотрудникам ГСЧС.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, помощь от США и Всемирного банка во время полномасштабной войны позволяет украинскому правительству финансировать первоочередные социальные расходы.

– В то же время помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку и способствует стабилизации финансовой системы, — добавил он.

С начала полномасштабной российской агрессии Соединенные Штаты предоставили Украине около $16,7 млрд в форме грантов.

Кроме того, наше государство внедряет совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект в сфере устойчивости государственного управления. Речь идет об общей сумме в $16,5 млрд и €1,4 млрд.

В конце февраля Всемирный банк объявил о выделении для Украины пакета помощи в размере $2,5 млрд. Средства планировали направить на поддержку здравоохранения, школ, выплату пенсий и помощь внутренне перемещенным лицам.

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Источник: Минфин
Война в Украине, Украина-США, Финансирование
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