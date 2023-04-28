Курс валют в Украине на 28.04.2023: сколько стоит доллар и евро

Марта Бондаренко, редактор ленты
Евро и доллар в обменниках подорожали: курс валют на 28 апреля
Сегодня, 28 апреля, Национальный банк Украины официальный курс европейской валюты установил на уровне 40,34 грн, что на 5 коп. меньше, чем днем ранее.
Курс американского доллара стабилен — 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 28.04.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,60
|41,60
|Доллар
|37,22
|37,72
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,70
|41,70
|Доллар
|37,45
|38,60
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,25
|41,45
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,10
|41,90
|Доллар
|37,40
|38,10
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,00
|41,90
|Доллар
|37,40
|38,00
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Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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