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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Евро и доллар в обменниках подорожали: курс валют на 28 апреля

курс євро
Фото: Pexels

Сегодня, 28 апреля, Национальный банк Украины официальный курс европейской валюты установил на уровне 40,34 грн, что на 5 коп. меньше, чем днем ранее.

Курс американского доллара стабилен — 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 28.04.2023:

Курс валют в Украине на 28.04.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,60 41,60
Доллар 37,22 37,72

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,70 41,70
Доллар 37,45 38,60

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,25 41,45
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,10 41,90
Доллар 37,40 38,10

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,00 41,90
Доллар 37,40 38,00
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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