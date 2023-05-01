В понедельник, 1 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,13 грн/€1. За выходные он подешевел на 21 копейку.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Какой курс валют в банках Украины 01.05.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,5 41,5 Доллар 37,22 37,72

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,45 41,6 Доллар 37,40 38,55

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,30 41,50 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,10 41,90 Доллар 37,40 38,10

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,00 41,90 Доллар 37,50 38,10

Эксперт рассказал, чего ожидать от доллара в мае.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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