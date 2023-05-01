Бедрак Виктория, редактор ленты
Евро за выходные заметно подешевело: курс валют в Украине на 1 мая
В понедельник, 1 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,13 грн/€1. За выходные он подешевел на 21 копейку.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках Украины 01.05.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,5
|41,5
|Доллар
|37,22
|37,72
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,45
|41,6
|Доллар
|37,40
|38,55
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,30
|41,50
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,10
|41,90
|Доллар
|37,40
|38,10
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,00
|41,90
|Доллар
|37,50
|38,10
Эксперт рассказал, чего ожидать от доллара в мае.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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