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Экономика
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Евро за выходные заметно подешевело: курс валют в Украине на 1 мая

євро
Фото: Pixabay

В понедельник, 1 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,13 грн/€1. За выходные он подешевел на 21 копейку.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Какой курс валют в банках Украины 01.05.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,5 41,5
Доллар 37,22 37,72

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,45 41,6
Доллар 37,40 38,55

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,30 41,50
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,10 41,90
Доллар 37,40 38,10

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,00 41,90
Доллар 37,50 38,10

Эксперт рассказал, чего ожидать от доллара в мае.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Валюта, Курс валют, Курс доллара
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