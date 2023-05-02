Во вторник, 2 мая, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 40,27 13 грн/€1. Это на 14 копеек больше, чем вчера.

Курс доллара не изменялся с июля 2022 года, он составляет 36,57 грн/$1.

Какой курс валют в банках Украины 02.05.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,55 41,55 Доллар 37,15 37,65

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,70 41,65 Доллар 37,50 38,55

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 38,95 40,04 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,20 41,65 Доллар 37,40 37,90

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,00 41,90 Доллар 37,50 38,10

В обменниках украинских банков курс доллара колеблется в пределах 37,70-37,80 грн/$1, евро в среднем стоит 41,35-41,50 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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