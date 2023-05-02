Малиновская Ангелина, редактор ленты
Евро снова пошел вверх: сколько стоит валюта в Украине 2 мая
Во вторник, 2 мая, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 40,27 13 грн/€1. Это на 14 копеек больше, чем вчера.
Курс доллара не изменялся с июля 2022 года, он составляет 36,57 грн/$1.
Какой курс валют в банках Украины 02.05.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,55
|41,55
|Доллар
|37,15
|37,65
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,70
|41,65
|Доллар
|37,50
|38,55
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,20
|41,65
|Доллар
|37,40
|37,90
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,00
|41,90
|Доллар
|37,50
|38,10
В обменниках украинских банков курс доллара колеблется в пределах 37,70-37,80 грн/$1, евро в среднем стоит 41,35-41,50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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