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Экономика
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Евро снова пошел вверх: сколько стоит валюта в Украине 2 мая

Евро снова пошел вверх: сколько стоит валюта в Украине 2 мая
Фото: Depositphotos

Во вторник, 2 мая, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 40,27 13 грн/€1. Это на 14 копеек больше, чем вчера.

Курс доллара не изменялся с июля 2022 года, он составляет 36,57 грн/$1.

Какой курс валют в банках Украины 02.05.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,55 41,55
Доллар 37,15 37,65

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,70 41,65
Доллар 37,50 38,55

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,20 41,65
Доллар 37,40 37,90

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,00 41,90
Доллар 37,50 38,10

В обменниках украинских банков курс доллара колеблется в пределах 37,70-37,80 грн/$1, евро в среднем стоит 41,35-41,50 грн.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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