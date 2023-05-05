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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

В НБУ спрогнозировали, когда и как будут расти зарплаты украинцев

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Фото: Pixabay

Национальный банк Украины прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в стране в 2023 году вырастет на 21,9%, а реальная (с учетом инфляции) — на 3,7%.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за апрель 2023 года.

В отчете отмечается, что финансовое состояние домохозяйств в I квартале 2023 года оставалось сложным, однако доходы населения постепенно будут расти вместе с активизацией экономической деятельности.

В 2022 году средняя номинальная зарплата выросла на 5,9% (реальная — сократилась на 11,8%), что лучше предыдущих оценок НБУ. Выросли зарплаты медиков в начале 2022 года, а также в секторе госуправления и обороны. Выросли выплаты в ИТ и финансовой и страховой деятельности.

Однако в производственных секторах и секторах услуг номинальные зарплаты снизились.

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В НБУ спрогнозировали, когда и как будут расти зарплаты украинцев

В I квартале 2023 года финансовое состояние домохозяйств оставалось сложным. Основным фактором уменьшения доходов стало сокращение экономической деятельности из-за дефицита электроэнергии. Именно перебои с электричеством стали одной из причин сокращения работников и их зарплат.

В отчете НБУ отмечается, что после падения в 2023 году ожидается рост реальных заработных плат. Основным фактором станет увеличение спроса на рабочую силу, мягкая фискальная политика и тому подобное.

НБУ прогнозирует, что в 2024 году номинальные зарплаты вырастут на 19,2%, реальные — на 5,7%, в 2025 году номинальные на 12,4%, реальные — на 4,3%.

Зарплата в Украине — как будут расти зарплаты украинцев

Ранее сообщалось, что украинские беженцы и экономические мигранты все чаще выбирают работу в Румынии — для людей привлекательны условия трудоустройства и развития местной экономики.

Источник: НБУ
Зарплати в Україні, Нацбанк, НБУ
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