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Цены на продукты в Украине: продолжится ли тенденция снижения

ціни на продукти
Фото: Depositphotos

Цены на продукты, в частности, овощи и яйца, начали снижаться, на это влияет несколько факторов.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

— Есть несколько моментов, которые отражаются показателями цен на продукты питания. Самый главный – это фактор инфляции, потому что в этом сезоне она немного меньше по сравнению даже с концом 2022 года. Фактор сезонности, если мы, например, говорим о яйцах.

Сейчас за счет теплой погоды, выхода на рынок домашнего хозяйства и предложения на рынке и, соответственно, увеличения количества поголовья по сравнению с активным военным периодом времени, когда было уничтожено много птиц и поголовье кур упало, потому сейчас увеличится предложение, — говорит эксперт.

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Цены на овощи тоже продолжат снижаться, ведь здесь играет фактор сезонности.

– Мы сейчас переходим в сезон большого спроса на овощи и большого предложения, которое будет все больше, с позициями, выращенными в открытой почве, — сказал Марчук.

Он подчеркнул, что украинские представители на рынке овощей и так опоздали, ведь обычно украинские тепличные хозяйства выходят уже в конце марта.

— Но из-за временной оккупации Херсонщины, Запорожской области, которые были крупнейшими предложениями на рынке по своей продукции, на сегодняшний день за счет ударов по энергетической инфраструктуре, многие из тепличников вообще отказались заниматься ранними овощами, — добавляет Марчук.

Овочі, Продукты, Ціни на продукти, яйця
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