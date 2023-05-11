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Марта Бондаренко, редактор ленты

Евро немного упало в цене, доллар не изменился: курс валют в Украине 11 мая

євро
Фото: Pixabay

Сегодня, 11 мая, Национальный банк Украины немного понизил официальный курс евро – до 40,04 грн. Днем ранее курс европейской валюты составлял 40,08 грн.

Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 11.05.2023:

Курс валют в Украине на 11.05.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,50 41,50
Доллар 37,12 37,62

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,70 41,60
Доллар 37,30 38,30

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,25 41,45
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,00 41,60
Доллар 37,40 37,95

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,90 41,80
Доллар 37,35 37,95
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Курс валют в Украине, Курс доллара, Нацбанк, Ощадбанк, ПриватБанк
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