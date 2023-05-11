Евро немного упало в цене, доллар не изменился: курс валют в Украине 11 мая
Сегодня, 11 мая, Национальный банк Украины немного понизил официальный курс евро – до 40,04 грн. Днем ранее курс европейской валюты составлял 40,08 грн.
Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 11.05.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,50
|41,50
|Доллар
|37,12
|37,62
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,70
|41,60
|Доллар
|37,30
|38,30
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,25
|41,45
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,00
|41,60
|Доллар
|37,40
|37,95
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,90
|41,80
|Доллар
|37,35
|37,95
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников