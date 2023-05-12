Перед выходными евро подешевело: курс валют в Украине 12 мая
Сегодня, 12 мая, официальный курс евро немного упал — Национальный банк Украины установил его на уровне 39,97 грн. Днем ранее евро стоило 40,04 грн.
Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.
Какой курс валют в банках Украины 12.05.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,35
|41,35
|Доллар
|37,10
|37,60
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,65
|41,60
|Доллар
|37,30
|38,25
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,25
|41,45
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|41,00
|41,60
|Доллар
|37,40
|37,95
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,90
|41,80
|Доллар
|37,35
|37,95
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов