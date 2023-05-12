Перед выходными евро подешевело: курс валют в Украине 12 мая

Дроны, спасающие жизнь: как работает аэроразведка возле Кременной

Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.

11 мая, 15:20

•