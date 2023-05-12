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Марта Бондаренко, редактор ленты

Перед выходными евро подешевело: курс валют в Украине 12 мая

курс євро
Фото: Pixabay

Сегодня, 12 мая, официальный курс евро немного упал — Национальный банк Украины установил его на уровне 39,97 грн. Днем ранее евро стоило 40,04 грн.

Курс доллара от НБУ до сих пор остается на уровне 36,56 грн.

Какой курс валют в банках Украины 12.05.2023:

Курс валют в Украине на 12.05.2023: сколько стоит доллар и евро

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,35 41,35
Доллар 37,10 37,60

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,65 41,60
Доллар 37,30 38,25

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,25 41,45
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 41,00 41,60
Доллар 37,40 37,95

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,90 41,80
Доллар 37,35 37,95
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Долар-гривня, Курс валют в Украине, Курс доллара
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Владислав Круглов
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