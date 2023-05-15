Евро за выходные подешевел: курс валют в Украине на 15 мая
В понедельник, 15 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,83 грн/€1. За выходные он снизился на 14 копеек.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках Украины 15.05.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,3
|41,3
|Доллар
|37,1
|37,6
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,55
|41,50
|Доллар
|37,25
|38,20
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,80
|41,10
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,60
|41,3
|Доллар
|37,40
|37,90
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,75
|41,65
|Доллар
|37,35
|37,95
Ранее эксперт рассказал, что будет происходить с долларом в мае.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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