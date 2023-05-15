Евро за выходные подешевел: курс валют в Украине на 15 мая

В понедельник, 15 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,83 грн/€1. За выходные он снизился на 14 копеек.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Какой курс валют в банках Украины 15.05.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,3 41,3 Доллар 37,1 37,6

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,55 41,50 Доллар 37,25 38,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,80 41,10 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,60 41,3 Доллар 37,40 37,90

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,75 41,65 Доллар 37,35 37,95

Ранее эксперт рассказал, что будет происходить с долларом в мае.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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