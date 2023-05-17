Малиновская Ангелина, редактор ленты
В банках доллар подешевел, а евро идет вверх: курс валют в Украине 17 мая
Сегодня, 17 мая, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 39,81 грн, что на 4 коп. выше, чем днем ранее. Сегодня курс составляет 39,77 грн.
Курс доллара от НБУ по-прежнему остается на уровне 36,56 грн.
В банках Украины курс евро незначительно, но снизился, по сравнению со вчерашним днем.
Какой курс валют в банках Украины 17.05.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,10
|41,10
|Доллар
|37,03
|37,53
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,45
|41,30
|Доллар
|37,20
|38,15
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|38,95
|40,04
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,90
|41,40
|Доллар
|37,30
|37,80
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|покупка
|продажа
|Евро
|40,40
|41,40
|Доллар
|37,25
|37,85
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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