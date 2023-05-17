В банках доллар подешевел, а евро идет вверх: курс валют в Украине 17 мая

Сегодня, 17 мая, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 39,81 грн, что на 4 коп. выше, чем днем ранее. Сегодня курс составляет 39,77 грн.

Курс доллара от НБУ по-прежнему остается на уровне 36,56 грн.

В банках Украины курс евро незначительно, но снизился, по сравнению со вчерашним днем.

Какой курс валют в банках Украины 17.05.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,10 41,10 Доллар 37,03 37,53

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа Евро 40,45 41,30 Доллар 37,20 38,15

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа Евро 38,95 40,04 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа Евро 40,90 41,40 Доллар 37,30 37,80

Курс валют в УкрСиббанке:

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