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Экономика
Малиновская Ангелина, редактор ленты

В банках доллар подешевел, а евро идет вверх: курс валют в Украине 17 мая

курс долара
Фото: Pixabay

Сегодня, 17 мая, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 39,81 грн, что на 4 коп. выше, чем днем ранее. Сегодня курс составляет 39,77 грн.

Курс доллара от НБУ по-прежнему остается на уровне 36,56 грн.

В банках Украины курс евро незначительно, но снизился, по сравнению со вчерашним днем.

Какой курс валют в банках Украины 17.05.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,10 41,10
Доллар 37,03 37,53

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,45 41,30
Доллар 37,20 38,15

Курс валют в Монобанке:

Валюта покупка продажа
Евро 38,95 40,04
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,90 41,40
Доллар 37,30 37,80

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта покупка продажа
Евро 40,40 41,40
Доллар 37,25 37,85
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют, Курс валют в Украине
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